Ministerul Afacerilor Externe a transmis un punct de vedere după declarațiile purtătorului de cuvânt al MAE iranian și a subliniat că România nu este implicată în conflictul din Orientul Mijlociu și că sistemele militare găzduite pe teritoriul său au un caracter strict defensiv.

Potrivit MAE, cooperarea militară dintre România și Statele Unite ale Americii are la bază acorduri bilaterale clare.

„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu”, a transmis instituția, într-un comunicat de presă.

Ministerul a precizat și rolul sistemului de apărare antirachetă găzduit de România.

„România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”, mai arată MAE.

Diplomația română subliniază că țara noastră nu este implicată în conflict și că prioritatea rămâne reducerea tensiunilor.

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, mai spune comunicatul de presă.

În același timp, autoritățile române condamnă atacurile lansate de Iran asupra unor state din regiunea Golfului.

„În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, a mai transmis MAE.

Reacția MAE vine după ce Iranul a avertizat luni România că va reacționa pe plan politic și juridic în cazul în care țara noastră ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, relatează Iran International, care transmite de la Londra. România a făcut deja acest pas prin adoptarea în Parlament a deciziei CSAT de aprobare a cererii SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul țării noastre.

