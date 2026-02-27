MAE: Vizita oficială a ministrului Oana Ţoiu în Slovenia, prima la acest nivel după cinci ani

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a încheiat vineri vizita oficială în Republica Slovenia, la invitaţia viceprim-ministrului şi ministrului Afacerilor Externe şi Europene, Tanja Fajon, care a marcat o etapă de consolidare a dialogului politic şi de dinamizare a cooperării economice şi sectoriale între Bucureşti şi Ljubljana, fiind prima vizită la acest nivel din ultimii cinci ani.

Programul vizitei a inclus, potrivit unui comunicat transmis de MAE, consultări politice cu omologul sloven, primirea la preşedintele Republicii Slovenia, Natasa Pirc Musar, un dialog cu mediul academic, o întâlnire de susţinere a excelenţei româneşti în tehnologie şi o întâlnire cu comunitatea românească din Slovenia la Ambasada României din Ljubljana.

În cadrul discuţiilor bilaterale, ministrul Oana Ţoiu a salutat nivelul record al schimburilor comerciale, care au depăşit în 2025 pragul de 1,7 miliarde de euro. Totodată, a mulţumit Sloveniei pentru sprijinul constant în procesul de aderare a României la OCDE, în contextul în care România a primit vineri avizul formal pozitiv în cadrul Comitetului pentru Guvernanţă Publică al Organizaţiei, al 22-lea din cele 25 necesare.

Agenda a cuprins discuţii despre consolidarea cooperării în domenii de interes comun, precum industriile, apărarea, securitatea maritimă şi protecţia civilă. De asemenea, a fost stabilit un mecanism de schimb de bune practici în domeniul turismului pentru a creşte fluxurile de vizitatori între cele două state.

Ministra Oana Ţoiu a discutat cu oficialii sloveni despre coordonarea în cadrul formatelor ONU şi a negocierilor din interiorul UE, dar şi despre rolul României la conducerea Iniţiativei Central Europene (ICE) şi viitoarea preluare a preşedinţiei Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), formate în care Slovenia este un partener valoros, se arată în comunicat.

Programul a inclus, de asemenea, participarea ministrului Oana Ţoiu la o dezbatere interactivă cu studenţii facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale, sub egida Forumului Strategic Bled.

În ultima parte a vizitei, ministrul Afacerilor Externe s-a întâlnit cu lotul naţional al României participant la Olimpiada Internaţională de Iarnă de Inteligenţă Artificială (IAIO 2026). Ministrul Oana Ţoiu i-a felicitat pe elevii români care au câştigat o medalie de argint şi două de bronz, subliniind că succesul lor reconfirmă statutul României de pol de talent în tehnologia viitorului.

Finalul vizitei oficiale a fost dedicat comunităţii de români din Republica Slovenia, la sediul Ambasadei României la Ljubljana, alături de ambasadorul României în Slovenia, Alexandru Grădinar, şi a consulului onorific de la Koper, domnul Ludvik Glavina. În cadrul unei discuţii calde şi deschise, ministrul Oana Ţoiu a punctat rolul esenţial pe care românii de aici îl joacă în consolidarea punţilor academice, culturale şi economice dintre cele două ţări. Ministrul a reafirmat angajamentul MAE de a rămâne un partener activ pentru diaspora, susţinând proiectele care menţin vie legătura cu identitatea românească, punctează comunicatul menţionat.

