Video „Mai bine mi-aș tăia mâna decât să îl votez pe Predoiu premier”. Cristian Ghinea (USR) vorbește despre un puci în PNL

Cristian Ghinea
„USR vrea anticipate” „Nicușor Dan a fost nașul Coaliției” Pol de dreapta în jurul lui Bolojan, cu sau fără PNL

Senatorul USR Cristian Ghinea susține că formațiunea sa nu l-ar vota pe Cătălin Predoiu premier, în cazul în care acesta va fi propus ca variantă de reconciliere între PSD și PNL. Ghinea susține că a fost un puci în rândul liberalilor, dar care a eșuat și îi reproșează lui Nicușor Dan că „a nășit Coaliția și apoi a fost complet absent”.

Cristian Ghinea spune că USR nu l-ar vota pe Cătălin Predoiu premier, pentru că „a participat la toate mizeriile făcute de Ciolacu și Ciucă”.

„Mai bine mi-aș tăia mâna decât să votez un premier Predoiu. A participat la toate mizeriile făcute de Ciolacu și de Ciucă: aruncarea în aer a bugetului și legile justiției.

Nu vom vota niciodată un premier Predoiu”, a declarat senatorul, miercuri, la Parlament.

Acesta a mai transmis că varianta unui guvern tehnocrat ar fi „un experiment ușuat”: „Tehnocrații nu fac reforme. Oamenii politici fac reforme. Eu personal cred că este o idee foarte proastă.”

„USR vrea anticipate”

Ghinea a mai transmis că USR și PNL ar fi de acord cu organizarea alegerilor anticipate, pentru că sunt pe un trend ascendent în sondaje: „Oamenii și-au dat seama că PNL cu Ilie Bolojan și USR sunt o forță reformistă”.

„Nicușor Dan a fost nașul Coaliției”

Cristian Ghinea l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan pentru că ar fi fost absent în ultima perioadă, iar acum ar fi „prea târziu să intervină” pentru refacerea Coaliției:

„Nicușor Dan a fost nașul politic al coaliției și, după ce a nășit-o, a fost complet dezinteresat de funcționarea ei. Este mult prea târziu să intervină.

După ce a nășit coaliția, Nicușor Dan a fost complet absent.

Acum ar trebui să refacem coaliția, cu Bolojan premier, și eventual să mai schimbăm ceva la protocol.”

Pol de dreapta în jurul lui Bolojan, cu sau fără PNL

Senatorul USR a vorbit și despre posibilitatea formării unui pol de dreapta la alegerile viitoare, pe care îl vede „inevitabil”, format în jurul lui Ilie Bolojan

„Eu cred că ne îndreptăm inevitabil spre o alianță în 2028. Depinde de colegii din PNL dacă vor să fie parte. Sau dacă vom face ceva separat cu Ilie Bolojan. Vrem să avem această colaborare pe termen lung.

Noi trebuie să fim solidari. Dacă menținem solidaritatea între USR și PNL condus de Bolojan, reprezentăm o forță politică redutabilă. PSD poate să fie în continuare buricul pământului, dar trebuie să înțeleagă că nu mai este centrul scenei politice.”

