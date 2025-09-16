Live TV

Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan în politica externă (sondaj)

Data publicării:
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Nicușor Dan/ Facebook

Mai mult de jumătate dintre români se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi de activitatea Ministerului de Externe, potrivit datelor unui sondaj Avangarde.

La întrebarea „Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte Nicuşor Dan?”, 51% dintre subiecţi au răspuns că nu sunt mulţumiţi, 43% s-au declarat mulţumiţi, iar 6% spun că nu pot aprecia.

O întrebare similară vizând activitate Miisterului Afacerilor Externe a avut tot 51% răspunsuri negative, 38% - pozitive şi 11% au spus că nu pot aprecia.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eşantion de 1.000 de subiecţi. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Citește și: Maia Sandu și Donald Trump, la egalitate într-un sondaj despre liderii și instituțiile care inspiră încredere românilor

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu.
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de...
Polițe RCA de la 1 iulie 2025. Foto Profi Media Images
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea...
profimedia-0973430131
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în...
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)
Ultimele știri
Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD”
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare”
Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Details with the Romanian and Republic of Moldova flags with autumn trees in the background.
Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova
donald maia
Maia Sandu și Donald Trump, la egalitate într-un sondaj despre liderii și instituțiile care inspiră încredere românilor
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei, România, nu. Nicușor Dan: „Pentru moment, mai degrabă, nu”
donald trump nicusor dan presidency ro
Care sunt obiectivele vizitei lui Nicușor Dan în SUA
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025
Digi FM
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”