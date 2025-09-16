Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulţumiţi de activitatea lui Nicuşor Dan în politica externă (sondaj)

Mai mult de jumătate dintre români se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi de activitatea Ministerului de Externe, potrivit datelor unui sondaj Avangarde.

La întrebarea „Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte Nicuşor Dan?”, 51% dintre subiecţi au răspuns că nu sunt mulţumiţi, 43% s-au declarat mulţumiţi, iar 6% spun că nu pot aprecia.

O întrebare similară vizând activitate Miisterului Afacerilor Externe a avut tot 51% răspunsuri negative, 38% - pozitive şi 11% au spus că nu pot aprecia.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eşantion de 1.000 de subiecţi. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Editor : B.P.