Exclusiv Mai mulți bani la Primăria Generală decât la sectoare. Daniel Băluță: Ce au consimțit bucureștenii prin referendum e o idee foarte bună

Daniel Băluță (PSD), primar al Sectorului 4 și candidat al social-democraților pentru alegerile la Primăria Capitalei, a declarat, în direct la Digi24, că susține punerea în aplicare a referendumului din 2024 privind colectarea și împărțirea banilor din taxe și impozite la nivelul Bucureștiului.

Întrebat dacă împărtășește opinia lui Nicușor Dan, și anume, mai mulți bani la Capitală decât la sectoare, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat al social-democraților la alegerile pentru Primăria Generală, a afirmat că pentru a-și rezolva problemele în mod unitar, Bucureștiul are nevoie de mai mulți bani. Primarul Sectorului 4 a spus că este o idee foarte bună ca împărțirea banilor colectați din impozite și taxe locale să fie luată la nivelul întregului municiupiu, nu separat, de fiecare sector.

Folosesc exemplul bugetului pe anul 2025 pe care îl are Sectorul 4. Avem un buget de aproximativ 7 miliarde de lei. 10% din bani reprezintă alocările pe care Guvernul României ni le dă, iar restul de 90% este reprezentată de bani europeni. […] Alocări bugetare. din păcate, indiferent de guvernul pe care l-am avut, Sectorul patru, cu penultimul buget din București, nu am avut, din păcate, partea de fonduri suplimentare.

Ceea ce bucureștenii au consimțit prin referendum reprezintă o idee foarte bună”, a afirmat Daniel Băluță.

Capitala, pentru a-și rezolva în mod unitar problemele și a se concentra pe ceea ce înseamnă termie, pe ceea ce înseamnă spitale, pe ceea ce înseamnă infrastructură în general, pe ceea ce înseamnă ajutorarea comunităților defavorizate, are nevoie de mai mulți bani, iar referendumul pe care fostul primar al Capitalei l-a propus spre aprobare bucureștenilor nu este o chestiune opțională, este un must și trebuie să se implementeze și fac parte din categoria celor care aprobă această modalitate de alocare a banilor în București”, a atras atenția Daniel Băluță.

„Modelul optim de funcționare pe care îl văd este cel similar cu cel pe care Ministerul Dezvoltării îl are. Este foarte important să vedem ce finanțăm în privința activității sectoarelor, atât timp cât sectoarele vin cu proiecte finite, cu proiecte la cheie, cum ar fi realizarea unui pasaj, cum ar fi realizarea extinderea unei linii de tramvai sau construire a unui spital.

Este normal să finanțeze un astfel de proiect, dar pentru cheltuieli ce țin de funcționare nu este normal să vii cu o finanțare la Ministerul Dezvoltării.

Sunt adeptul finanțării proiectelor utile și ăsta este cuvântul potrivit pentru asta pentru bucureșteni, chiar dacă ele sunt făcute de sectoarele Capitalei”, a completat Daniel Băluță.

EXCLUSIV Răspunsul lui Daniel Băluță, întrebat dacă Nicușor Dan a fost un primar bun pentru București: „A fost votat de 6 milioane de oameni"

Daniel Băluță a fost ales șeful PSD București. Primarul Sectorului 4 a fost singurul candidat la această funcție

