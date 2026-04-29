Video Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota moțiunea PSD-AUR
Data publicării:
Senatorii și deputații care au intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, dacă nu li se va propune o soluție pentru guvernare.
Este vorba de 16 parlamentari intrați pe listele POT, care acum formează grupul parlamentar Uniți pentru România.