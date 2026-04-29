Senatorii și deputații care au intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, dacă nu li se va propune o soluție pentru guvernare.

Este vorba de 16 parlamentari intrați pe listele POT, care acum formează grupul parlamentar Uniți pentru România.

Cu o zi în urmă, Anamaria Gavrilă a transmis că parlamentarii din grupul pe care îl coordonează au semnat moțiunea, însă trebuie ca PSD și AUR „să își asume guvernarea”.

Pentru a rămâne în funcție, Guvernul condus de Ilie Bolojan are nevoie ca 22 dintre parlamentarii care au semnat moțiunea AUR-PSD să nu o și voteze pe 5 mai.

