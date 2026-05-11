Premierul demis Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, în direct la Digi24, că nu ar refuza funcția de șef al Executivului, dacxă se va ajunge din nou în situația să i se propună această funcție. „Nu voi fugi de o astfel de răspundere”, a spus liderul PNL, care a continuat explicând că, în viziunea sa adevărata problemă este „pesedismul”, de care suferă și alte partide, nu doar social-democrații.

„În această ipoteză, în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum, în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere. Dar v-am spus, nu aceasta este problema. Problema este filozofia de guvernare. De ce? Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea și am spus boala, care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta au aceste boli peste tot”, a declarat Ilie Bolojan.

„Da, sigur, PSD-u,l că ne place, că nu ne place, este întruchiparea acestei boli. Și deci asta este o gândire care nu livrează performanță, pentru că instituția, nu știu, nu mai face concursuri corecte, ci se intră pe pile în instituție. Instituția nu mai este eficientă, ci creează sinecuri. Instituția nu mai livrează în mod corect către toți cetățenii, indiferent cine sunt aceștia, ci se livrează pe sărite. Și este opusul acestui lucru pe care l-am probat și am lucrat ani de zile la Oradea ca instituțiile să funcționeze pentru pentru oameni, pentru cetățeni, iar cei din interior să fie în serviciul cetățenilor, indiferent că sunt primari, președinte de consiliu, sau ministru sau este omul de la intrare care salută pe cetățean când intră într-o instituție. E foarte diferită de asta, înseamnă să faci concursuri corecte, să aduci oameni competenți, să lucrezi după reguli, nu după bunul plac, cum se lucrează înainte. Și asta asta este o problemă de abordare diferită. Asta înseamnă România modernă și dacă vom respecta aceste lucruri, lucruri care au fost respectate în toate țările care s-au dezvoltat cu viteze mari, care au creat condiții pentru cetățeni, vom crea condiții de dezvoltare în anii următori în România. Dacă continuăm tot în felul în care s-au obișnuit unii și nu vor să se dezobișnuiască, nu vom putea performa”, a conchis premierul demis.

Editor : B.E.