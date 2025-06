Maia Sandu a afirmat, marți seară la la evenimentul „Viitorul european comun al României şi Republicii Moldova”, că primul lucru de rezolvat pe agenda comună cu președintele Nicușor Dan este „un spin de care trebui să scăpăm”, faptul că „oamenii din Republica Moldova merită să ajungă mai ușor în România, merită să treacă vama, așa cum este firesc într-un singur pas”.

„Domnule președinte Nicușor Dan, Republica Moldova este europeană nu doar geografic, ci mai ales prin lupta pentru libertate și demnitate națională. Sunt mândră de moldovenii mei care au câștigat împotriva unui pericol enorm pus la cale de un stat cu infinit mai multe resurse, care folosește dezinformarea și propaganda, care folosește rețelele criminale, care folosește șantajul. Noi am rezistat. Am câștigat alegerile prezidențiale, am câștigat referendumul și am ajutat România în lupta sa. Republica Moldova este în prim proces de integrare europeană și asta se datorează în primul rând curajului cetățenilor moldoveni. Noi suntem siguri că România în continuare ne va sprijini pe această cale, iar cu Nicușor Dan președinte, România va avea o voce puternică în UE și va reprezenta interesele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului”, a spus Maia Sandu, în discursul ei.

Ea a adăugat că a apreciat întotdeauna sprijinul României, în timpuri dificile și mai puțin dificile.

„Cred că și România s-a convins că se poate baza pe Republica Moldova. România nu poate avea o soră mai bună decât Republica Moldova. Avem de realizat proiecte importante pentru oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, contăm pe sprijinul dumneavoastră și pentru aceste proiecte și pentru a merge pe calea europeană. Mai avem un spin de care trebuie să scăpăm. Oamenii din Republica Moldova merită să ajungă mai ușor în România, merită să treacă vama, așa cum este firesc într-un singur pas. E prima sarcină pe care o avem pe agenda comună și anume să rezolvăm problema cozilor de la vamă”, a conchis președinta Republicii Moldova.

N. Dan: Mă bucur să fiu în prima vizită oficială la Chişinău. E un gest simbolic care spune că România va continua să fie alături de Republica Moldova

La rândul său, președintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că decizia de a face prima sa vizită externă la Chişinău este „un gest simbolic care spune că România va continua să fie alături de Republica Moldova”.

„Este şi o mare bucurie, şi o mare onoare să fiu cu dumneavoastră în seara asta! S-au întâmplat nişte lucruri în România acum trei săptămâni, dar s-au întâmplat câteva săptămâni înainte în multe locuri, şi vreau să vă mulţumesc pentru asta! Mă bucur să fiu în prima vizită oficială la Chişinău, este un gest simbolic care spune că România va continua să fie alături de Republica Moldova”, a spus Nicuşor Dan, la evenimentul „Viitorul european comun al României şi Republicii Moldova”.

Nicuşor Dan a subliniat că între România şi Republica Moldova este o relaţie sufletească ce trebuie consolidată.

„Este o relaţie firească, sufletească, de inimă, pe care trebuie să o consolidăm şi, mai ales, o relaţie pe care trebuie să o facem cât mai pragmatică cu putinţă. România trebuie să fie alături de Republica Moldova, trebuie să ne mobilizăm cu toţii în următoarele luni şi, dacă trecem peste hopul acesta, perspectiva europeană rezolvă mare parte din probleme, şi chestiunea de securitate, şi chestiunea economică, şi dă o direcţie de prosperitate şi o direcţie de colaborare cât mai bună între România şi Republica Moldova”, a adăugat el.

