Live TV

Maia Sandu îl felicită pe Cristian Mungiu pentru al doilea său trofeu Palme d'Or la Cannes: „E o mare bucurie”

Data publicării:
France Cannes 2026 Awards Ceremony
"Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat Palme d'Or. Foto: Profimedia

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu pentru câştigarea trofeului Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, sâmbătă seara, cu lungmetrajul „Fjord”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Este o mare bucurie să vedem un cineast de renume, cu rădăcini în Republica Moldova, care, prin originalitate şi autenticitate, produce filme memorabile ce emoţionează şi inspiră publicul de pe întregul continent”, notează Maia Sandu într-un mesaj postat pe Facebook în care aminteşte şi că este al doilea Palme d'Or câştigat de Mungiu.

„Filmele lui Mungiu sunt, înainte de toate, dezbateri despre valorile care ne definesc ca societate. Această capacitate de a pune întrebări esenţiale cu onestitate şi curaj artistic este cea care îi aduce, din nou, recunoaşterea celei mai înalte scene cinematografice din lume”, scrie preşedinta Republicii Moldova.

Regizorul şi scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câştigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d'Or - la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” în 2007; niciun cineast nu a câştigat de trei ori acest premiu.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
3
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
Vechimea în muncă online. Foto Getty Images
4
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele...
ilie bolojan face declaratii
5
Bolojan: România nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de...
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat cu un scandal uriaș
Digi Sport
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat cu un scandal uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
France Cannes 2026 Awards Ceremony
Nicușor Dan cere mai multă implicare din partea statului, după noul Palme d’Or al lui Mungiu: „Administrația trebuie să facă mai mult”
profimedia-1104721326
Ilie Bolojan, felicitări pentru Cristian Mungiu, premiat la Cannes: Mulţumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România
Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan.
Tudor Giurgiu, după succesul de la Cannes al lui Cristian Mungiu: Guvernul ar trebui să dea bani pentru campanie pentru premiile Oscar
Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan.
Lista completă a premiilor de la Cannes 2026. Cristian Mungiu, al doilea Palme d'Or, precum Coppola sau Kusturica
France Cannes 2026 Awards Ceremony
Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Primele declarații ale regizorului
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Donald Trump ridică miza negocierilor cu Iranul: „Acordul depinde în...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tanczos Barna acuză AUR că a adus „influență rusă în politica...
vreme, ploaie
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces...
Ultimele știri
Ilie Bolojan: Nu poţi să modernizezi România cu 15% în Parlament. E nevoie să reorganizăm partidul
Ciprian Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat cu voia noastră
Fetiţă de 10 ani transportată de urgență la spital, după ce a fost accidentată de o persoană care se deplasa cu trotineta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România
Fanatik.ro
Primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Mihai Rotaru răspunde contestatarilor: “Arbitrii au ajutat Craiova? Per total, în tot acest campionat, pot...
Adevărul
Cea mai odioasă crimă politică a secolului XX și consecințele ei. Masacrul familiei ultimului țar al Rusiei...
Playtech
Când ieși la pensie în România și câți ani trebuie să cotizezi. Vârsta de pensionare, noutăți din 2026
Digi FM
Au împlinit 75 de ani de căsnicie și au dezvăluit secretul relației perfecte. Replica savuroasă a soțului a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela Răzvan Lucescu”
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Adevărul despre alimentele procesate. Ce spun nutriționiștii despre produsele din supermarket
Newsweek
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ea e Quadzilla, găina cu patru picioare care a cucerit internetul: „Este șefa curții”
Film Now
Salma Hayek și soțul miliardar, relaxare pe Mediterană, după ce au găzduit o gală de lux la Cannes. Actriță...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...