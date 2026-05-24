Maia Sandu îl felicită pe Cristian Mungiu pentru al doilea său trofeu Palme d'Or la Cannes: „E o mare bucurie”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu pentru câştigarea trofeului Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, sâmbătă seara, cu lungmetrajul „Fjord”.

„Este o mare bucurie să vedem un cineast de renume, cu rădăcini în Republica Moldova, care, prin originalitate şi autenticitate, produce filme memorabile ce emoţionează şi inspiră publicul de pe întregul continent”, notează Maia Sandu într-un mesaj postat pe Facebook în care aminteşte şi că este al doilea Palme d'Or câştigat de Mungiu.

„Filmele lui Mungiu sunt, înainte de toate, dezbateri despre valorile care ne definesc ca societate. Această capacitate de a pune întrebări esenţiale cu onestitate şi curaj artistic este cea care îi aduce, din nou, recunoaşterea celei mai înalte scene cinematografice din lume”, scrie preşedinta Republicii Moldova.

Regizorul şi scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câştigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d'Or - la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” în 2007; niciun cineast nu a câştigat de trei ori acest premiu.

