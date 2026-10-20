Maia Sandu și premierul Vasile Tofan îi urează succes lui Luca Niculescu și asigură că „România poate conta oricând pe R. Moldova”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierul Vasile Tofan, au postat pe X mesaje de felicitare adresate noului premier al României, Luca Niculescu. Ambii au ținut să sublinieze că „România poate conta oricând pe Republica Moldova”.

„Îi doresc mult succes premierului Luca Niculescu și noului guvern al României. Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru colaborarea excelentă. România poate conta oricând pe noi”, a fost mesajul Maiei Sandu.

Îi doresc mult succes premierului @LucaNiculescu și noului guvern al României. Îi mulțumesc lui Ilie @Bolojan pentru colaborarea excelentă. România poate conta oricând pe noi. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 20, 2026

La rândul său, premierul moldovean Vasile Tofan i-a urat mult succes premierului României în exercitarea mandatului său.

El a adăugat că „România a fost și rămâne alături de Republica Moldova. Ne leagă aceeași limbă, cultură și legături frățești între oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”.

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„Pe această fundație firească am construit și un parteneriat strâns între statele noastre. În ultimii ani, am avansat împreună proiecte importante în energie, infrastructură și integrare europeană. Avem încă multe de făcut și sunt convins că vom continua, cu aceeași încredere și determinare, proiectele care aduc beneficii reale oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului. România va găsi întotdeauna în Guvernul de la Chișinău un partener de încredere și un prieten pe care se poate baza” , a adăugat premierul.

Editor : M.C