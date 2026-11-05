Majoritatea românilor cred că guvernul Niculescu e un pas spre încheierea instabilității politice. Ce spun oamenii de durata mandatului

Majoritatea românilor consideră că învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu reprezintă un pas pozitiv care pune capăt instabilității politice, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026. În ceea ce privește stabilitatea pe termen lung, opinia publică rămâne împărțită, cu o ușoară înclinație spre scenariul în care actualul Executiv își va duce mandatul până la viitoarele alegeri.

Impactul Guvernului Niculescu asupra crizei politice

„54,1% dintre cei intervievați sunt de acord cu afirmația că instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu este un lucru bun deoarece pune capăt crizei politice, în timp ce 31,1% își exprimă dezacordul față de această afirmație. Procentul de non-răspunsuri este de 14,8%.

Susțin că instalarea Guvernului Niculescu pune capăt crizei politice într-un procent mai mare decât media: votanții PSD și PNL, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din București, angajații din sectorul public.

Votanții AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară și angajații din sectorul privat își exprimă dezacordul față de această afirmație într-o proporție mai ridicată decât restul populației”, arată studiul.

Așteptările privind durata mandatului Executivului

„46,8% dintre respondenți sunt de părere că Guvernul condus de Luca Niculescu va rămâne în funcție până la alegerile din 2028, în timp ce 40,1% împărtășesc o opinie contrară. 13.1% reprezintă non-răspunsurile.

Consideră că Executivul își va duce mandatul până în 2028 într-un procent mai ridicat decât restul populației: votanții PSD și PNL, persoanele de peste 60 de ani.

Votanții USR și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare își exprimă dezacordul cu privire la această afirmație într-o proporție mai mare decât media”, conform sondajului.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes, pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României, pornind de la opinia românilor, în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației, prin utilizarea de instrumente științifice și credibile, care aduc în prim-planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metodologie: Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026. Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Alexandru Costea