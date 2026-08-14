Manda, către Bolojan: „Poate că este timpul să faceţi şi dumneavoastră un sacrificiu. Plecaţi”

Secretarul general al PSD, eurodeputatul Claudiu Manda, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că, în cele peste 100 de zile de la adoptarea moţiunii de cenzură de către Parlament, a aruncat România „dintr-o criză în alta” şi îi cere să plece din funcţie.

Liderul PSD a scris într-un mesaj pe Facebook că România se află „pe minus”, iar politicile guvernamentale au avut consecinţe negative asupra economiei.

„Domnule Bolojan, au trecut mai bine de 100 de zile de când ocupaţi abuziv scaunul de premier. Peste 100 de zile în care aţi aruncat România dintr-o criză în alta şi aţi numit austeritatea 'reformă'. Bilanţul dumneavoastră: România este pe minus. În timp ce economia Uniunii Europene a fost pe creştere în trimestrul al doilea, România a încheiat primele şase luni ale acestui an în contracţie faţă de aceeaşi perioadă din 2025. PIB-ul a scăzut cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,6% pe seria ajustată sezonier”, a scris Claudiu Manda vineri, pe reţeaua de socializare.

Reprezentantul PSD a criticat, totodată, măsurile fiscale adoptate de Guvern, el acuzând că au fost transferate asupra populaţiei costurile guvernării.

„Şi acestea nu sunt doar procente într-un tabel. În spatele lor sunt oamenii care plătesc, în fiecare zi, costul acestei guvernări. România a ajuns la cea mai drastică scădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani. Pensiile au înregistrat cea mai mare pierdere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani. Inflaţia s-a dublat. România a depăşit 510.000 de şomeri, iar într-un singur an numărul salariaţilor s-a redus cu 63.000. Românii plătesc mai mult, îşi permit mai puţin şi trăiesc mai nesigur”, a adăugat Claudiu Manda.

În finalul mesajului, secretarul general al PSD îi cere premierului să îşi asume un „sacrificiu” şi să plece din funcţie.

„Aţi făcut din sacrificiul românilor principala sursă de finanţare a incapacităţii acestui Guvern. Când nu vă ies calculele, mai tăiaţi un venit, mai puneţi o taxă, mai cereţi ceva. Dar factura pentru ambiţia dumneavoastră de a rămâne la Palatul Victoria continuă să crească în fiecare zi. Am înţeles cu toţii: în România lui Ilie Bolojan, toată lumea este vinovată. Mai puţin Ilie Bolojan. Aţi cerut sacrificii unei ţări întregi. Poate că este timpul să faceţi şi dumneavoastră unul. Plecaţi”, a mai subliniat europarlamentarul Claudiu Manda.

Potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), în semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025, pe seria brută şi cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.

Editor : B.P.