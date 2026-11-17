Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marţi că discuţii de genul să existe companii doar pentru că-şi doresc unii oameni să-şi ia banii din Consiliul de Administraţie, nu este ceea ce îşi doresc să se mai întâmple sau să mai existe de la data la care vor închide acest proces de reformă a companiilor statului.

„Discuţii de genul să existe companii doar pentru că-şi doresc unii oameni să-şi ia banii din Consiliul de Administraţie, nu este ce ne dorim să se mai întâmple sau să mai existe de la data la care închidem acest proces”, a declarat secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la RRA, despre reforma companiilor de stat, conform News.ro.

El s-a referit şi afirmaţia vicepremierului Marian Neacşu care spunea că „clientela de partid trebuie să-şi căute de muncă”.

„Nu ştiu declaraţia aceasta, dar să ştiţi că şi aici, de multe ori există un narativ din acesta absolut neadevarat, dar sună bine: amantele primarilor, clientelele alea de partid, puşculiţa de partid. Nu există şi dacă ar exista astfel de elemente, poate, nu ştiu, prin excepţie sunt instituţii ale statului care trebuie să se se ocupe.

Nu cred că mai suntem în anii 1991-1992, când, nu ştiu, toate erau companii de stat şi nu ştiu cine încerca să le căpuşeze pe acolo, că era ruda directorului sau nu ştiu dacă erau oameni politici.

Trăim, totuşi, într-o economie de piaţă, ne uităm la ultimele detalii unde ar trebui să mai eficientizăm lucrurile şi de aici încolo, cred că sunt companii care n-ar mai trebui să mai fie de stat.

Eu am o mare încredere în Marian Neacşu şi proiectul cu care a venit la partid ieri la şedinţă, cu nişte termene clare, cu paşi făcuţi, cu discuţii avute deja pentru prima etapă, aceasta cu autorităţile din subordine şi deja există un inventar şi o să vedem cât de repede se mişcă lucrurile. Vă spun că am încredere şi ştiu capacitatea domnului Neacşu de a gestiona lucrurile”, a precizat Manda.

„Ce trebuie să spunem oamenilor este că nu vrem să ne grăbim, să tăiem, după care să începem să ne dăm seama că n-am tăiat cum trebuie şi să mai cârpim, ci mai degrabă preferăm să discutăm de 10 ori, să analizăm şi să facem pas cu pas, dar pas asumat. Şi la chestiunea aceasta, dar şi la ceea cu comasarea de localităţi”, a menţionat Manda.

Editor : A.C.