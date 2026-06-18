Manfred Weber a discutat cu Ilie Bolojan și i-a transmis cele mai bune urări pentru Congresul PNL: „Am vorbit despre situația politică”

Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE), a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a avut o discuție telefonică cu premierul României și președintele PNL Ilie Bolojan, în care i-a mulțumit acestuia pentru „politicile clare” pe care le pune în aplicare în cadrul Guvernului.

„Mi-am început ziua cu o discuție telefonică excelentă cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. I-am mulțumit încă o dată pentru politicile clare pe care le pune în aplicare în cadrul Guvernului și am discutat despre situația politică din România”, a transmis șeful PPE, într-un mesaj pe Facebook.

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Manfred Weber a mai subliniat că „România trebuie să-și continue drumul spre reforme și modernizare. Aceasta este așteptarea cetățenilor, aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor și aceasta este angajamentul pe care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal și-au asumat să-l îndeplinească.”

Președintele Partidului Popular European a afirmat că acțiunile politice ale membrilor PPE „sunt întotdeauna ghidate de principii clare, de respectul față de reguli și de valorile noastre europene. I-am transmis cele mai bune urări pentru Congresul PNL de duminică.”

PNL face parte din grupul Partidului Popular European din Parlamentul European.

Editor : Ș.R.