Câteva sute de persoane s-au adunat în fața clădirii Guvernului din Piața Victoriei manifestând pentru susținerea lui Ilie Bolojan. În acest timp, PSD a decis în cadrul evenimentului „Momentul adevărului” să îi retragă sprijinul premierului. O mică ședință a avut loc și la sediul PNL.

Oameni de toate vârstele au ieşit, luni, începând cu ora 18:00, în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan.

Aceştia reclamă că PSD, ai cărui miniştri au criticat, luni, deciziile Guvernului din care ei înşişi fac parte, ar trebui nu să îl critice pe Bolojan, ci să facă tot ce se poate pentru a redresa România, scrie News.ro.

Ei spun că actualul premier vrea să schimbe sistemul şi are nevoie de sprijin în acest sens.

În ceea ce priveşte intenţia PSD de a pleca din Guvern, susţinătorii lui Bolojan susţin că aceasta este „ceva grav”, care riscă să arunce România în haos, ei amintind că PSD este unul dintre responsabilii pentru situaţia în care se află ţara.

Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu, deţinător al portofoliului din partea Partidului Democrat Liberal (PDL) care a fuzionat cu PNL, şi-a făcut şi el apariţia în Piaţa Victoriei, luni seară. Acesta a părăsit zona în care se desfăşoară manifestaţia flancat de jandarmi, după ce o parte a manifestanţilor l-au huiduit şi au scandat ”Hoţii”. El a fost interpelat de activistul civic Marian Ceauşescu.

De altfel, Marian Ceauşescu l-a întrebat anterior, la Curtea de Apel Bucureşti, pe preşedintele Nicuşor Dan dacă va ieşi în piaţă, alături de susţinătorii lui Ilie Bolojan. Şeful statului a răspuns că, după cum a anunţat, şi-a asumat rolul de mediator, iar dacă ar ieşi în piaţă, alături de cei care îl susţin pe premier, ar renunţa la acest rol.

De asemenea, întrebat dacă mai are încredere în Ilie Bolojan, şeful statului a răspuns: „Încrederea, ca persoană, sigur, da! Numai că nu e vorba dacă eu am încredere sau nu, chestiunea este dacă poate să strângă o majoritate”.

PSD a decis luni seara să îi retragă sprijinul politic premierului Bolojan, în cadrul evenimentului „Momentul Adevărului” care a avut loc la Parlament.

„E timpul să tragem linie”, a declarat Sorin Grindeanu. În paralel cu reuniunea PSD, au loc ședințe la PNL și la USR, formațiuni care au anunțat deja că nu ar mai accepta continuarea coaliției în cazul declanșării unei crize politice de către PSD.

UDMR susține că nu există alternativă la actuala coaliție și avertizează că tensiunile dintre PSD și PNL ar avantaja în principal partidul AUR.

„Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi. Ne retragem miniștrii din Guvern”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a vorbit public despre planul social-democraților privind guvernarea.

„Ilie Bolojan trebuie să plece”, a spus acesta. Dacă Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD vor demisiona pentru a forța schimbarea premierului.

Ilie Bolojan spune că nu demisionează

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu ia în calcul o demisie din funcţie şi caută să se comporte responsabil cât timp are onoarea să ocupe această funcţie, cât timp se află într-o situaţie problematică şi cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri.

Întrebat unde se vede pe 1 iunie el a răspuns că sigur nu va fi președintele Senatului.

În privința unui guvern minoritar, deși nu este de dorit, România a mai funcționat în acest fel a spus premierul. Bolojan a vorbit și dacă se pune problema unei candidaturi la Cotroceni, în 2030.

