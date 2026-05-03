Sute de persoane s-au strâns duminică seară în Piața Victoriei din Capitală, cu două zile înainte de votul moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, pentru a-și arăta susținerea față de prim-ministrul PNL. Astfel de manifestații au loc în mai multe orașe din țară, inclusiv în Oradea.

Din informațiile Digi24, șase sute de persoane s-au strâns în Piața Victoriei din Capitală până la ora 19:00.

„Susținem reforma! Susținem Guvernul Ilie Bolojan!” sau „Afară, afară, afară din cămară!” sunt câteva dintre mesajele afișate pe pancarte.

Principalul motiv pentru care oamenii au ieșit în piață este susținerea prim-ministrului Ilie Bolojan, cu două zile înaintea votului moțiunii de cenzură AUR-PSD.

Până la această oră, mitingul s-a desfășurat în condiții normale, dar, în același timp, jandarmii sunt pregătiți cu mai multe echipaje de intervenție, în cazul în care va fi nevoie.

Manifestație pro-Bolojan și în Oradea

Manifestații asemănătoare au loc în mai multe orașe din România, inclusiv în Oradea, orașul în care Ilie Bolojan a fost primar.

Actualul primar, Florin Birta, a îndemnat oamenii să iasă „pentru normalitate”.

„Este un moment în care ne arătăm sprijinul pentru Ilie Bolojan, un om care a avut curajul să își asume reforme importante, chiar dacă acestea deranjează anumite interese ale unor grupuri influente. Acest om a schimbat Oradea, ceea ce arată că poate contribui decisiv și la schimbarea României”, a scris, sâmbătă, Florin Birta, pe Facebook.

Potrivit publicației locale Bihoreanu, în orașul Oradea s-au strâns în jur de 1.500 de persoane.

