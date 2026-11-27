Într-un interviu pentru Digi24, ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că pensiile vor crește de la 1 ianuarie. Reacția vine după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, în ședința de Guvern, un raport potrivit căruia pensiile, salariile și alocațiile ar putea rămâne înghețate până în 2031. „E de neconceput acest lucru”, spune Manole, care amintește că pensiile au fost înghețate în ultimii doi ani.

„Atât premierul (n.r. Luca Niculescu), cât și președintele Camerei (n.r. Sorin Grindeanu), și eu am spus în repetate rânduri că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcție de o decizie politică pe care trebuie s-o ia”, dă asigurări ministrul Muncii, după raportul prezentat de Nazare, potrivit căruia pensiile rămân înghețate până în 2031.

„Așa ceva nu se poate întâmpla, pentru că deja inflația a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după 2 ani în care pensiile au fost înghețate”, adaugă el.

„Tipul acesta de notă în ședința de Guvern este un document care apare recurent în ultimii 3-4 ani de zile. (...)Este, până la urmă, dreptul și responsabilitatea ministrului Finanțelor, dar nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie”, subliniază Manole.

Manole: La întrebarea „de unde bani?” să răspundă Ministerul Finanțelor

Întrebat de unde vor fi bani pentru majorarea pensiilor, ministrul Muncii spune că acest lucru e responsabilitatea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare.

„La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanțe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze. ANAF-ul trebuie să se lupte cu evaziunea fiscală, așa cum Inspecția Muncii de la Ministerul Muncii trebuie să se lupte cu munca la negru, cu munca nedeclarată și să colecteze de acolo, prin amenzi și prin reglarea comportamentului celor care nu respectă legea. Dar Ministerul Finanțelor, cu siguranță, trebuie să aloce resursele. Ăsta este rolul său”, a declarat Manole.

El susține că se poate face derogare de la legea care prevede că odată ce gradul de îndatorare a trecut de 60% nu mai pot fi indexate pensiile.

„Așa cum în ultimii 2 ani s-a făcut derogare de la legea care prevedea majorarea pensiilor, cred că anul ăsta se poate face derogare de la legea la care faceți referire. Înțeleg problemele bugetare pe care le are România. Toți, din toate ministerele, trebuie să facem toate eforturile pentru a reduce acele cheltuieli ale statului care pot fi reduse, fără a afecta serviciile publice esențiale. Însă această așa-zisă consolidare fiscală - respectarea angajamentelor față de Comisia Europeană, raportat la ținta de deficit și față de creditori - trebuie să se facă altcumva decât, încă o dată, pe seama pensionarilor”, spune ministrul Muncii.

Întrebat cu cât vor fi indexate pensiile, Manole a spus: „Eu voi propune să le indexăm cu procentul legal pe care îl vom calcula la momentul respectiv. La nivelul lunii august ar fi fost 7,3. Cifrele la decembrie le vom vedea în curând, dar decizia o va lua primul-ministru și Guvernul în ansamblu”.

Declarațiile vin în contextul în care o informare prezentată joi de Nazare, în ședința Guvernului, arată că salariile din sectorul public, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031.

Documentul estimează că datoria publică se va menține peste pragul de 60% din PIB în perioada 2026-2031, situație în care Executivul nu va putea aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială din sectorul public.

Editor : C.L.B.