Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit joi, în direct la Digi24, despre vulnerabilitățile din sistemul de subvenții pentru șomeri semnalate de premierul Ilie Bolojan, precizând că informațiile prezentate de acesta provin dintr-un raport realizat chiar de el. „Este vorba despre un raport pe care i l-am prezentat premierului înaintea ședinței de Guvern de săptămâna trecută”, a spus Manole, adăugând că „informațiile prezentate de premier sunt adevărate”.

Premierul Ilie Bolojan a postat un mesaj pe Facebook înaintea ședinței de Guvern în care a dat în vileag o schemă prin care sunt sifonați banii publici.

Bolojan a anunțat că a cerut Ministerului Muncii să găsească soluţii pentru corectarea vulnerabilităţilor descoperite în funcţionarea unor scheme de sprijin pentru şomeri, subliniind că autorităţile nu mai pot continua să direcţioneze „bani publici către mecanisme de tip «suveică» doar pentru a se lua banii de la stat”.

În legătură cu această postare, ministrul Manole a spus că „informațiile prezentate de premier sunt adevărate” iar sursa lor este chiar el.

„Este vorba despre un raport pe care i l-am prezentat premierului înaintea ședinței de Guvern de săptămâna trecută. Inclusiv harta pe care a publicat-o premierul. Este ceea ce am produs noi în cabinetul Ministerului Muncii, analizând datele”, a spus ministrul.

„Noi am centralizat datele și am făcut analiza inclusiv pe codurile CAEN, iar în cursul ședinței de Guvern de săptămâna trecută deja o parte din problemă s-a rezolvat. Mă refer la partea cu suveică, aceea prin care o persoană era subvenționată în mod repetat dintr-o modificare la legea referitoare la șomaj din ședința de data trecută. Am reglat deja acest lucru, deci nu se mai poate întâmpla așa ceva”, a adăugat el.

Manole a precizat că „a mai rămas de reglat un alt lucru, pe care, la fel, eu l-am semnalat premierului, și anume că România ar trebui să investească banii pe care îi are disponibili din fonduri europene sau din fonduri naționale pentru acest gen de subvenții către niște industrii, fie corelate cu vremurile (construcții verzi, energie), fie corelate cu obiectivele pe care Uniunea Europeană le are, de exemplu programul SAFE”.

„Nu mi se pare că este o contradicție”

Oficialul a mai declarat că informațiile sunt reale, iar sursa lor este chiar cabinetul Ministerului Muncii: „O soluție a fost adoptată în modificările legislative de săptămâna trecută, de la legea 76 a șomajului”, a spus el.

Deși ministrul Manole a afirmat că i-a semnalat personal aceste informații premierului, în postarea lui Bolojan premierul spune că a dispus Ministerului Muncii să „ia măsuri”. Întrebat de ce a mai cerut Bolojan aceste măsuri dacă el i-a transmis informațiile, Manole a spus:

„Nu mi se pare că este o contradicție. În primul rând, da, am transmis premierului aceste informații pe data de 5 martie, la ora 10:20. Doi la mână, o parte din soluții, și anume blocarea acelor suveici despre care vorbește premierul, au fost adoptate în ședința de guvern de săptămâna trecută. Are dreptate premierul că a dispus să găsim soluții și în legătură cu codurile CAEN finanțate sau cu industriile către care ducem această finanțare. Avem termen să prezentăm aceste soluții și o vom face cu siguranță”.

În cadrul mesajului, premierul a spus că „cei care ar fi trebuit să le observe nu și-au făcut datoria”. Întrebat la cine se referă Bolojan, Manole a spus că „probabil la direcțiile județene de ocupare a forței de muncă din zonele respective”.

De asemenea, ministrul a mai spus că nu a fost deranjat de faptul că premierul nu a menționat că informațiile vin de la el.

„Premierul are dreptul să folosească orice informații din interiorul Guvernului, indiferent de unde le primește și indiferent cum vrea să comunice. Nu m-a deranjat cu nimic. Nu e o speță personală asta”, a declarat Manole.

Editor : C.S.