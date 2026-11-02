România va pierde bani din PNRR deoarece fostul ministru al Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituţionalizate, a transmis, luni, ministrul Muncii, Florin Manole, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

„Dragoş Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituţionalizate. Asta arată cinism şi lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false. Din acest motiv, corecţia de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea şi raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie şi august, au fost greşite. Pîslaru a fost avertizat de mai multe ori, în scris, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii.

I s-a spus atunci că este necesară verificarea şi completarea datelor, şi adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a ţintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnătura preşedintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greşite, inclusiv persoane decedate”, a afirmat Manole.

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Potrivit şefului de la Muncă, până la 8 iulie 2026 a fost stabilit cadrul general necesar dezinstituţionalizării, iar toţi actorii implicaţi au fost informaţi oficial că decesele, transferurile în alte centre şi formele de locuire neconforme nu pot fi luate în considerare.

La data de 10 iulie, dosarul dezinstituţionalizării a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial. Aceasta a avut apoi aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica şi a asigura conformitatea dosarelor.

„La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunţat că ţinta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituţionalizate. Când tabelul a ajuns la Comisia Europeană, au fost identificate informaţii lipsă, decese, transferuri în alte centre rezidenţiale şi persoane care nu erau instituţionalizate până în anul 2020. Comisia a cerut de urgenţă revizuirea datelor.

În urma verificării făcute la minister, 478 de cazuri au fost eliminate: persoane decedate ori care nu erau instituţionalizate până în anul 2020 sau nu aveau documente justificative, altele figurau în forme de locuire nereglementate, altele în curs de dezinstituţionalizare sau transferate în alte centre. Aşadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituţionalizate. Nu vom acoperi această greşeală şi nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă”, a susţinut acesta.

Editor : C.L.B.