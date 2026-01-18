Live TV

Exclusiv Manole îl contrazice pe Miruță: „Nu văd cum ar putea să crească vârsta de pensionare a militarilor. Ar supăra Comisia Europeană”

Data actualizării: Data publicării:
militari romani profimedia
Foto: Profimedia
Din articol
„Marea masă a pensionarilor militari nu trebuie tratați ca niște profitori ai sistemului, pentru că nu sunt”

Florin Manole, ministrul Muncii, a spus la Digi24 că a auzit cu uimire declarațiile lui Radu Miruță despre pensiile militarilor și despre vârsta de pensionare a acestora. Manole spune că acest capitol a fost deja reglementat în 2023, și că o altă modificare „ar supăra cu siguranță” Comisia Europeană. De asemenea, ministrul a subliniat faptul că „la Ministerul Muncii nu este niciun document, nicio propunere, niciun draft, nici o invitație la un grup de lucru” pe acest subiect. „Nu este nimic, așa că eu nu pot să tratez nimic decât în consecință - ca pe nimic”, a spus acesta.

Întrebat dacă vârsta de pensionare a militarilor va suferi modificări, ministrul Florin Manole a afirmat că „a auzit cu uimire aceste declarații”, făcute de colegul său, Radu Miruță, ministrul Apărării.

„Am auzit cu uimire aceste aceste declarații, pentru că pensiile din această familie ocupațională sunt deja reglementate din 2023. Vârsta de pensionare acolo este crescută etapizat, conform respectivei legi, de la 60 până la 65 de ani. E o etapizare care începe din 2031”, a declarat ministrul Muncii la Digi24.

Este un jalon închis cu pensiile militare. Reversibilitatea reformei ar supăra cu siguranță Comisia Europeană, iar necesitatea mie nu-mi este clară. Deci, vorbim despre o lege în vigoare din 2023, făcută în contextul PNRR, acceptată de Comisia Europeană, care deja crește vârsta de pensionare.

„Vârsta de pensionare la militari nu este de 48-50 de ani, cum se spune. Nu! Vârsta din 2015 este de 60 de ani, iar potrivit legii din 2023 crește de la 60 la 65. Sigur că pot să existe pensionări anticipate. Dar asta există pentru orice fel de categorie de pensionari, și asta presupune niște corecții din cuantumul pensiei pe care o încasezi.

„Marea masă a pensionarilor militari nu trebuie tratați ca niște profitori ai sistemului, pentru că nu sunt”

„Pensiile militarilor nu cred că trebuie deloc privite ca niște pensii excesive, pentru că sunt foarte mulți militari, foști soldați sau subofițeri care câștigă o medie de 3.700-3.800 lei pe lună. Adică nu niște pensii exorbitante. Da, generalii pot să câștige peste 14.000 lei. Sigur, asta nu este deloc o sumă mică, dar încă o dată, marea masă a pensionarilor militari nu trebuie tratați ca niște profitori ai sistemului, pentru că nu sunt niște profitori ai sistemului.

Sumele de acolo sunt mici, unele n-au crescut de mult timp și asta este o problemă, iar vârsta de pensionare, pentru că despre asta a fost mult timp vorba, vârsta de pensionare este deja crescută, nu văd unde și cum ar mai putea să crească”, a punctat Florin Manole.

„Și să vă mai spun un lucru, apropo de colegialitate. Am aflat de la televizor această temă. Azi, la ora asta, în Ministerul Muncii nu este niciun document, nicio propunere, niciun draft, nici o invitație la un grup de lucru. Nu este nimic, așa că eu nu pot să tratez nimic decât în consecință - ca pe nimic”, a adăugat ministrul Muncii.

Citiți și:
25.000 de angajaţi din MAI ameninţă cu ieșirea la pensie: „Nu acceptăm decizii impuse unilateral”

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
2
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
profimedia-1057659042
3
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Digi Sport
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
manole
Ministrul Florin Manole promite sprijin pentru pensionarii cu venituri mici. „2026 va fi un an dificil”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e soluția în orice țară civilizată”
florin manole la digi24
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine azi la Digi24
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
predoiu
Cătălin Predoiu: Evaluarea Schengen confirmă profilul profesionist al României
Recomandările redacţiei
vagoane tren accident
Cel puţin 5 morţi într-un accident feroviar în sudul Spaniei. Multe...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Fost consilier prezidențial, după apelul lui Nicușor Dan în scandalul...
steagul sua si groenlanda
Documente secrete ale Apărării daneze arată că SUA au încercat să...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Discuții critice la Bruxelles privind Groenlanda. UE ar putea riposta...
Ultimele știri
Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist. S-ar putea să spunem „hai să schimbăm lăutarul”
Emisiile de carbon generate de aviație ar putea să scadă cu 50% fără reducerea zborurilor comerciale (studiu)
În Iran sunt anunțate procese rapide şi pedepse cu moartea pentru acte de „război împotriva lui Allah”. Decizie cu privire la internet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus tunurile pe Mihai Toma și Ionuț Cercel, „underii” de la FCSB: „Ăla e prea mic, iar celălalt...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care...
Adevărul
Afacerea Ceaușescu - Caldera: petrol venezuelean contra produse românești. Ce l-au întrebat jurnaliștii pe...
Playtech
Calculul stagiului de cotizare la pensie: cum sunt transformate zilele lucrătoare în zile calendaristice
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii anunță ce ajutoare la pensie primesc pensionarii în 2026. Cine are cel mai mult de suferit?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...