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Exclusiv MapN are în instruire 2.000 de militari voluntari în acest an. Radu Oprea: „Ținta este de peste 120.000 de militari activi până 2044”

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radu oprea
Radu Oprea.Foto: Captură video Digi24
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Din articol
Planuri de restructurare Episodul Claudiu Manda

Radu Oprea, ministrul apărării, a declarat la Digi24 că anul acesta se instruiesc 2.000 de noi militari voluntari și că obiectivul este de 120.000 de militari activi până în 2044.

Fostul ministru al apărării a revizuit numărul de militari voluntari în cadrul programului de instruire al militarilor voluntari. Inițial se vorbea despre 1.000 – 3.500 de voluntari în 2026. Pe la începutul anului, prin februarie, ministrul Radu Miruță a scăzut numărul lor la 2.000.

Radu Oprea, actualul ministru al apărării, a confirmat că Armata are în instruire 2.000 de militari și a declarat că ținta este de peste 120.000 de militari activi până 2044.

„Este un plan până în 2044, în care, gradual, va trebui să creștem numărul de militari și, de asemenea, și cei care sunt voluntari în rezervă. Avem și partea de voluntari, unde știți foarte bine că, din nefericire, cadrul legislativ nu a fost făcut la timp. După lege trebuiau să mai vină și normele. Astăzi sunt în avizare interguvernamentală, le-am lansat deja către colegi. Sper ca într-un timp foarte scurt să putem să avem pe masa Guvernului și noua lege”, a declarat Radu Oprea.

Întrebat despre exercițiile de mobilizare, ministrul a spus că „Există rapoarte, sunt întotdeauna lecțiile pe care le învățăm din fiecare acțiune nouă pe care o desfășurăm. Știm sigur că am învățat foarte mult din exercițiile pe care le-am avut și că vom fi și mai buni data viitoare. Asta e un lucru pe care îl fac în permanență, uitându-mă la lecțiile pe care le putem învăța din fiecare acțiune pe care o desfășurăm”.

Planuri de restructurare

Întrebat la Digi24 despre „supărarea” secretarului general PSD Claudia Manda că unii miniştri ai partidului nu au respectat termenele stabilite pentru a prezenta planuri de restructurare, Ştefan Radu Oprea a precizat că la Apărare ar fi nevoie de o suplimentare a numărului de militari.

„Din perspectiva Ministerului Apărării va fi nevoie ca în timp să ajungem la mai mulţi militari, soldaţi. Noi trebuie să creştem numărul la Apărare. Planul de carieră este foarte important. Dotarea, înzestrarea armatei, este la fel de importantă. Dar n-aş spune că domnul Claudiu Manda a fost supărat pe miniştri. Eu cred că este o dovadă de seriozitate din partea Partidului Social-Democrat. Atunci când vorbim ceva, facem”, a explicat ministrul Apărării Ştefan Radu Oprea.

El a precizat că trebuie completate toate funcţiile de comandă în armata română şi îi îndeamnă pe români să aleagă cariera militară.

„Mă uit cu foarte mare atenţie pe modernizarea armatei române, ca să avem completate toate funcţiile de comandă, de ofiţeri, de gradaţi, de soldaţi şi în acelaşi timp proporţia celor care asigură logistică, care asigură toată infrastructura din cazărmi. Armata are nevoie de oameni şi sigur că mă uit la cetăţenii românii şi îi îndemn să aleagă o carieră militară”, a mai afirmat ministrul Apărării.

Episodul Claudiu Manda

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis, luni, un mesaj tranşant către miniştrii PSD care nu au prezentat partidului obiectivele fixate, el arătând că se aşteaptă ca miniştrii să trateze cu seriozitate deciziile partidului şi să nu îşi facă fiecare propria politică în minister, potrivit unor surse din PSD.

Manda a mai spus că mesajul său şi al lui Sorin Grindeanu este că, dacă lucrurile continuă în această direcţie, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcţie.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţa, la ultima şedinţă a conducerii PSD, un termen de două săptămâni pentru centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituţii, agenţii şi companii ale statului şi un termen de o săptămână pentru finalizarea proiectului reformei administraţiei publice locale.

Editor : Sebastian Eduard

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