Marcel Boloș, propunerea pentru Ministerul Fondurilor Europene: Există un risc de dezangajare de 3,2 miliarde de euro

Propunerea pentru Ministerul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș a declarat în audierile din comisiile de specialitate că există un risc de dezangajare de 3,2 miliarde de euro în anul 2020. „Trebuie să luăm încă de la începutul anului măsurile necesare pentru a evita riscul de dezangajare”, le-a transmis Marcel Boloș parlamentarilor din Comisie. La audiere a participat și premierul desemnat, Ludovic Orban.

În timpul discuțiilor, ministrul demis al Finanțelor a început cu o declarație care a stârnit nemulțumire în sală. „Țara bine nu se mai face, asta e sigur”, și-a început Teodorovici alocuțiunea. Replica a venit de la liberalul Ionel Dancă. „După ce ați făcut este și foarte greu”, a spus acesta.

La audieri, ministrul propus pentru Fonduri Europene a declarat că trebuie făcute toate eforturile pentru ca România să nu piardă banii europeni și a propus mai multe măsuri. „Avem nevoie de măsuri de normalitate -de la simplificarea procedurală, debirocratizarea instituțională, până la crearea celor mecanisme de creditare inovative”, a declarat Boloș.

„Riscul de dezangajare exista si in actuala perioada de programare pana nu vedem inchis anul financiar, iar anul viitor e un risc de dezangajare de 3.2 miliarde (pe toate programele) ceea ce inseamna o dublare a eforturilor pentru ca in acest an a fost de 1,9 miliarde si a ramas 577 de milioane in zona programului operational regional. Boloș: Trebuie sa luam inca de la inceputul anului masurile necesare pentru a evita riscul de dezangajare. Avem pe politica de coeziune 30,5 miliarfe euro alocatea iar sarcina noastra e aceea de a avea la inceputul anului 2021 documentele programatice finalizate astfel incat sa fim in situatia in care sa putem accesa banii europeni inca din prima parte a anului 2021”, le-a mai transmis Boloș parlamentarilor.

Viitorului ministru, Eugen Teodorovici i-a cerut să se implice în ancheta care îl vizează pe liderul USR, Dan Barna. „Vreau să mă asigur în schimb ca veți asigura toate informațiile legate de speța Barna. Din semnalele pe care le am înteleg că se încearcă să se ascundă lucruri. Se încearcă să se ascundă documente pe care le cere DLAF”, a spus Teodorovici.

„Îi mulțumesc domnului Teodorovici pentru sprijinul pe care ni-l oferă referitor la procedura Barna. Există o obligație legală. Cuvintele de ordine sunt transparență și deschidere”, a fost replica lui Boloș.

La ora transmiterii acestei știri, continuă audierea în comisie, la finalul audierii urmând să fie dat un aviz.