Marcel Boloș: România are un potenţial geotermal uriaş. Dependenţa de gaz poate fi redusă

Marcel Boloș a anunțat, marți seară, că Ministerul Fondurilor Europene a lansat un apel de proiecte pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală. Fiecare proiect poate primi cel mult 8 milioane euro, grant 100% nerambursabil, bugetul total fiind de 56 milioane de euro, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„O oportunitate pe care n-o vom mai avea prea curând: am lansat un apel de proiecte de până la 56 milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală. Am văzut recent ce înseamnă, cu adevărat, un proiect de energie geotermală funcţional”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Fondurilor Europene.

Marcel Boloş a precizat că, la Oradea, Florin Birta a inaugurat prima staţie geotermală din România destinată exclusiv consumului public – o investiţie realizată cu fonduri europene, care furnizează deja căldură pentru spitale, şcoli şi clădiri publice.

„Acest model poate fi replicat, tot din bani europeni. Am lansat apelul naţional de proiecte pentru producerea de energie termică din apă geotermală – o linie de finanţare deschisă autorităţilor locale”, a mai transmis ministrul.

Acesta a precizat ce se finanţează concret:

construirea, modernizarea şi extinderea centralelor care produc energie termică din apă geotermală;

reţelele care duc energia termică până la punctul de consum – adică până la clădirile publice;

forajele şi echipamentele necesare pentru exploatarea şi reinjectarea apelor geotermale, precum şi instalaţiile de schimb de căldură;

utilajele şi dotările tehnice necesare pentru producerea energiei termice din surse geotermale.

„România are un potenţial geotermal uriaş, iar dependenţa de gaz poate fi redusă, dacă oferim primăriilor instrumentele corecte. Modelul de la Oradea ne arată că se poate. Cine are viziune şi proiecte mature poate începe transformarea”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, valoarea poriectelor poate fi de maxim 8 milioane euro, grant 100% nerambursabil. Apelul este deschis până la finalul acestui an.

Editor : C.L.B.