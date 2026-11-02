Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună după modelul prezidențial”

Fostul premier Marcel Ciolacu a confirmat pentru Digi24 că nu se mai căsătorește luna aceasta cu partenera sa, Sorina Docuz. Reacția vine după ce G4 Media a scris că nunta a afost anulată după criticile stârnite de ținutele scumpe purtate de liderii PSD și partenerele lor la botezul fiului lui Alfred Simonis.

„Rămânem asumați împreună după modelul prezidențial”, a spus pentru Digi24 Ciolacu, în prezent președinte al CJ Buzău.

Imaginile de la botezul care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Timișoara au stârnit un adevărat scandal și dezbateri intense pe rețele sociale, deoarece austeritatea invocată atât de des de liderii social-democrați a fost uitată la petrecerea de lux, care a reunit la Timișoara nume grele din partid.

Partenerele social-democraților au atras atenția prin ținutele extravagante, poșetele de mii de euro și hainele de blană.

Una dintre principalele controverse a fost legată de etola de blană purtată de Sorina Docuz. Presa a estimat costul acesteia la 10.000-15.000 de euro, dar Ciolacu a precizat că a fost cumpărată din Istanbul cu 500 de euro.

Un alt subiect care a stârnit curiozitatea a fost darul de botez pentru cel de-al treilea fiu al lui Simonis. Declarațiile sale de avere arată că, la cele două botezuri anterioare, acesta a declarat daruri de aproximativ 35.000 de euro, respectiv 89.000 de euro.

Editor : M.B.