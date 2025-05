Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni, după ședința coaliției în care au discutat rezultatul alegerilor prezidențiale și după ședința conducerii PSD, că își depune demisia din funcția de prim-ministru.

„În decembrie s-a constitui o coaliție de guvernare cu două obiective: de a asigura o guvernare stabilă și de a da un candidat care câștige Președinția României. Unul din cele două obiective nu ne-a reușit. Am văzut votul românilor de ieri, asta înseamnă că coaliția de guvernare nu are legitimitate. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliția de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcția de prim ministru, lucru pe care am să-l fac după întâlnirea cu dvs”, a spus Marcel Ciolacu.

„Am luat decizia că miniştrii PSD rămân să discute cu reprezentanţii PNL, UDMR şi cum se hotărăşte aşa se face (în privinţa interimatului miniştrilor - n.r.)”, a mai adăugat Ciolacu.

Tot el a anunțat că PSD nu va susține oficial niciun candidat în turul doi.

„A doua decizie, la propunerea a foarte mulți colegi cu experiență politică din interiorul partidului, am luat decizia de a nu susține public unul dintre cei doi candidați din turul doi. Fiecare simpatizant al PSD va vota cum dorește, după propria conștiință.”

„Decât să mă schimbe viitorul președinte, am decis să-mi dau eu demisia”, a spus Marcel Ciolacu după ședința PSD.

Despre șefia partidului

În privința mandatului actualei conduceri a Partidului Social Democrat, acest subiect va fi discutat după alegerile prezidenţiale din 18 mai, a mai declarat Marcel Ciolacu.

El a răspuns astfel, întrebat dacă în cadrul şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Social Democrat s-a discutat şi despre mandatul actualei conduceri a PSD.

„Am hotărât şi acest lucru, o să-l facem miercurea, după data de 18 mai, sau în weekend, unde vom face şi o analiză - şi a rezultatelor pe fiecare organizaţie, şi a rezultatelor Guvernului, şi a rezultatelor. Avem alegeri pe 18 mai şi colegii aşa au hotărât”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Liderul social-democraţilor a mai transmis că, în opinia sa, primul care ar trebui să plece din PSD ar fi Victor Ponta, întrebat dacă întreaga conducere a partidului ar trebui să plece, după rezultatul de la prezidenţiale.

„Părerea mea e că ar trebui să plece primul Victor Ponta, dar, deja, a fost exclus”, a afirmat Ciolacu.

