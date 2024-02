Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: Nu candidez. Întrebarea e „stupidă, ca concepție”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat vineri scenariile privind o candidatură a sa la Primăria Capitalei, arătând că n-a vrut să răspundă la această întrebare care „e stupidă”. Liderul PSD a infirmat şi un posibil acord cu PNL pentru candidaţii la primăriile reşedinţă de judeţ, precizând că „PSD va avea candidaţi în fiecare localitate din România şi nu este niciun acord cu PNL”, informează news.ro.

Ciolacu a fost întrebat dacă doreşte să fie candidat la primăria Capitalei.

„Nu candidez, eu sunt prim-ministru, eu plec din prim-ministru ca să candidez la primăria Capitalei? Nici n-am vrut să răspund la această întrebare, care e stupidă, ca concepţie”, a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a fost întrebat, la Constanţa, despre un acord între PSD şi PNL pentru primăriile reşedinţă de judeţ.

„Eu nu am niciun acord, nici cu PNL, eu am un singur acord cu colegii mei din Partidul Social-Democrat, deoarece sunt preşedinte. Nu am făcut acord cu nimeni, n-a făcut nimeni niciun acord. Eu v-am spus că Partidul Social Democrat va avea candidaţi în fiecare localitate din România. Nu este niciun acord, nici pentru Consiliul Judeţean, nici primărie, nici pe lună, nici pe NATO, nu este niciun acord cu nimeni”, a spus Marcel Ciolacu.

„În ceea ce priveşte candidatul unic şi candidatul PSD, va fi şi candidatul PSD -ului şi va fi şi candidat unic, pentru că va fi cel mai bun candidat”, a spus premierul, la Constanţa. Marcel Ciolacu a precizat că „PSD-ul va avea un candidat, cel mai bun, unic”.

„Primele alegeri pe care le avem sunt alegerile europarlamentare. Nu am apucat, cu şeful de campanie, cu domnul Tudose, încerc în această deplasare ca în perioada următoare să anunţăm candidaţii de la europarlamentare, să finalizăm care sunt primele alegeri. Primele alegeri pe data de 9 iunie sunt alegerile europarlamentare, pe urmă ar urma alegerile locale. Fiecare dintre noi ne ocupăm în primul rând de ce este prima oară”, a mai spus liderul PSD.

Gabriela Firea a exclus zilele trecute posibilitatea de a folosi funcția de primar general pentru a prelua șefia PSD. În acest sens, ea a propus un acord în interiorul PSD prin care candidatul la PMB să renunțe la pretenția conducerii partidului.

„În ceea ce mă privește am văzut de asemenea o altă discuție și o altă temere, că potențialul candidat la Primăria Capitalei și în cazul în care ar câștiga, indiferent de numele său, ar fi un potențial pericol politic pentru că ar emite anumite pretenții la președinția partidului. Eu sunt dispusă să propun și să susțin orice moratoriu al candidatului devenit câștigător la Primăria Capitalei, un moratoriu în interiorul partidului prin care acel candidat câștigător își asumă să nu aibă niciun fel de pretenții politice în sensul preluării formațiunii politice, pentru că nu doar aici la noi ci și la alte formațiuni politice au fost astfel de discuții, să se valideze un candidat cu un potențial mai scăzut din punct de vedere politic și ca percepție publică, practic am simplifica lucrurile”, a spus Firea.

Editor : M.L.