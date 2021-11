Marcel Ciolacu: Actuala coaliţie este condamnată să guverneze până în 2024

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că niciun social-democrat nu a negociat cu președintele Klaus Iohannis formarea Guvernului și că discuţiile au avut loc doar între partide.

Ciolacu a adăugat că PSD nu are niciun „parteneriat” cu șeful statului.

„Nu am negociat cu preşedintele României absolut deloc, absolut nimic. Nu am avut nicio discuţie până ne-am creionat (n.r. Guvernul) Nu am avut nicio negociere eu personal şi nu cred că vreun coleg de-al meu a avut. Mai trebuia să vorbesc eu cu preşedintele ca să vedem că în România sunt trei crize majore? Nu m-am luptat cu preşedintele. Să se lupte în continuare (n.r. Iohannis), nu am nicio problemă. Repet, eu nu am duşmani, ci adversari politici. Domnul Iohannis a fost, cu adevărat, un adversar şi rămâne, în continuare, un adversar al PSD. Dacă îşi va schimba discursul şi abordarea faţă de PSD, e cu totul altceva. Eu mă aşteptam, după ce a început al doilea mandat, preşedintele să nu se mai implice", a spus preşedintele PSD la TVR 1, potrivit Agerpres.

Ciolacu a mai spus că nu va uita campania electorală a PNL în care se susţinea că „PSD trebuie să dispară”.

„Acum ne facem că uităm cum a susţinut PNL în campanie, cum spunea că trebuie să dispară PSD. Eu nu uit, nu voi uita aceste lucruri. Poate în aceşti ultimi trei ani de mandat ai preşedintelui trebuie să devină preşedintele României şi fiecare să îşi vadă de atribuţii, cu adevărat. Constituţional, atribuţia de desemnare a premierului este a preşedintelui. Fiecare ne-am văzut de atribuţiile lui. Noi am negociat cu partidele politice. Repet, nici eu, nici alt coleg de-al meu, nu a avut o negociere cu preşedintele României în ceea ce priveşte formarea Guvernului”, a adăugat Ciolacu.

Întrebat despre colaborarea dintre PNL şi PSD care erau partide „antagonice”, Ciolacu a răspuns că „sunt în continuare”.

„Eu vreau o guvernare eficientă. Ştiţi marile rivale Steaua şi Dinamo? Cam aşa e PSD cu PNL. E adevărat: PSD e mai Steaua, PNL mai Dinamo. Dar când mergeau la echipa naţională, toată lumea lucra pe teren. Nu ai altă abordare”, a adăugat liderul PSD.

El şi-a exprimat speranţa ca premierul Nicolae Ciucă să fie „liantul între miniştrii propuşi de PNL şi miniştrii propuşi de PSD”.

„Domnul Ciucă e premierul României, nu e premierul nici al PNL, nici al PSD. Aşa cum mi-aş fi dorit ca preşedintele Klaus Iohannis să fie preşedintele românilor, indiferent dacă te-au votat sau nu te-au votat. Eu trag în continuare nădejdea că vom intra într-o Românie normală, cum era promisă. Îmi place abordarea primului ministru. Este o abordare corectă şi Nicolae Ciucă transmite un mesaj întregii echipe guvernamentale: aici aşa se lucrează, în Guvernul României”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a explicat că a fost la Cotroceni, la ceremonia depunerii jurământului de către noul Guvern, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

El a mai spus că actuala coaliţie este condamnată să guverneze până în 2024.

„În acest moment avem un Guvern stabil. Acest guvern nu e suficient să fie stabil, el trebuie să fie şi eficient. Am făcut o concesie cu premierul, ca la prima rotaţie să fie domnul Ciucă. Eu cred că am procedat corect. Nu poţi să stai deoparte. A fost decizia corectă într-un moment dificil prin care trecea România - avem o criză economică, avem o criză sanitară şi aveam şi o criză politică. Nu mi-am schimbat părerea. A fost o guvernare dezastruoasă (cea anterioară n.red.)”, a mai spus Marcel Ciolacu.

