Marcel Ciolacu acuză că datele din 2024 au fost „coafate” pentru a estompa „dezastrul economic”: „Cea mai grosolană manipulare”

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu susține că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost „coafate” pentru a transforma creșterea economică în recesiune. Actualul președinte al CJ Buzău a afirmat că măsura ar avea scopul de a estompa „dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan.

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creşterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât aşteptările tuturor anailiştilor”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a mai adăugat că „românii nu mai pot fi prostiţi cu cifre”: „Ei văd preţurile din magazine, văd cum veniturile nu mai pot ţine pasul cu costul vieţii, văd cum tot mai multe firme trag obloanele şi cum în spitale şi şcoli se înmulţesc situaţiile de criză”.

Mai mult, Marcel Ciolacu susţine că șeful Executivului îşi asumă nemeritat evoluţia economică din 2025: „Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creşterea economică de 0.6% pe 2025, deşi nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figuraţie la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea”.

Fostul premier a criticat și măsurile economice adoptate de actualul Executiv.

„Acestea este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează vieţile oamenilor! De fapt, acesta este modelul Bolojan nu de acum, ci din ultimul deceniu. Pentru cine vrea să vadă adevărul, am ataşat un clip cu atitudinea lui Bolojan, din 2018, pe când era baronul absolut din Oradea şi îi trata pe medicii de acolo ca pe nişte sclavi”.

În finalul postării, Ciolacu a afirmat că actualul prim-ministru aplică acelaşi model la nivel naţional.

„Acum, singura diferenţă este că aplică acelaşi model, «fără excepţii», pentru toţi românii, evitându-i cu grijă doar pe cei foarte bogaţi şi multinaţionalele. În cazul lor, premierul găseşte mereu resurse nelimitate de empatie”, susţine Marcel Ciolacu.

Amintim că România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025.

Ilie Bolojan a reacționat vineri și a afirmat că recesiunea tehnică „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la un model bazat pe deficit și consum la unul bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară. Premierul a subliniat că România nu traversează o criză, ci o „perioadă de corecție economică”.

