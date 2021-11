Ciolacu: Am avut o discuție cu Florin Cîțu, ne vedem mâine

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat că a discutat cu președintele PNL Florin Cîțu și au stabilit să se întâlnească joi. Liderul PSD a mai declarat, la sediul partidului, că la Cotroceni se va merge cu o propunere de premier.

„Am avut o discuție cu domnul Florin Cîțu că mâine ne vom vedea. Azi dimineață am anunțat că PSD va merge la consultări cu o propunere de prim-ministru. E o discuție și un mandat pe care o să îl primesc eu de la partid. (n.red. Dacă propunerea de premier va fi Marcel Ciolacu) Nu s-a discutat încă.”, a declarat liderul PSD.

PSD a a stabilit o serie de măsuri urgente pentru viitorul Guvern printre care asigurarea medicamentelor antivirale în farmaciile cu circuit deschis, plafonarea prețurilor la energie, gaze, lemne de foc la valoarea medie a primelor 6 luni ale anului 2021 sau extinderea testări anti-COVID.

Miercuri, delegațiile PNL și USR au avut o primă discuție despre refacerea coaliției. „Sunt șanse mari”, a declarat Florin Cîțu la finalul discuțiilor, precizând că nu s-a discutat despre numele premierului. Același lucru l-a spus și Dacian Cioloș. Liderul USR le-a declarat jurnaliștilor prezenți la Parlament că „nu am discutat nume de premier, am discutat principii și am stabilit ca premierul să fie de la PNL”.

