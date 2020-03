Marcel Ciolacu anunță Congres PSD pe 21 martie: În cazul în care criza coronavirusului ia amploare, vom face un video-congres

Congresul PSD va avea loc pe data de 21 martie, iar în cazul în care criza coronavirusului va lua „o amploare moderată” va avea loc un video-congres, a declarat vineri preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

El a precizat că data de 21 martie este agreată de majoritatea colegilor din partid, urmând ca săptămâna viitoare Comitetul Executiv Naţional al PSD să dea un vot în acest sens.

„Pe data de 21 martie (este programat Congresul PSD - n.r.). Am stabilit cu colegii şi urmează săptămâna viitoare să mai avem un Comitet Executiv, ca lucrurile să fie şi decise statutar. Dar marea majoritate dintre colegi au optat pentru data de 21 martie. Sperăm ca criza coronavirusului să nu ia altă amploare. Oricum suntem pregătiţi şi pentru astfel de situaţii. În cazul în care criza va lua o amploare moderată vom face un video-congres. Tehnică mai modernă. (...) Partidul e într-o reorganizare, chiar şi mentală, şi suntem deschişi să încercăm lucruri noi. Încercăm să schimbăm şi anumite metehne. (...). Am avut săptămâna trecută această discuţie cu colegii şi marea majoritate au optat sa avem totuşi un Congres şi o conducere care trebuie să-şi asume aceste alegeri. N-am nicio problemă să-mi asum aceste alegeri, chiar dacă perioada a fost una scurtă. Cel puţin până acum am demonstrat şi eu şi domnul Stănescu şi echipa că avem capacitatea organizatorică de a reorganiza partidul şi de a fi partidul pregătit pentru orice fel de alegeri”, a declarat liderul PSD la interviurile DC News, citat de Agerpres.

El a adăugat că şi-ar fi dorit să existe o competiţie în congres, absenţa unui contracandidat pentru şefia PSD fiind unul dintre motivele amânării Congresului, motivul principal fiind însă apariţia coronavirusului.

„N-am crezut că va exista această posibilitate - să nu fie niciun contracandidat, fiind un partid atât de mare, totuşi îmi doresc să existe o competiţie în partid. (...) Motivul principal a fost coronavirusul. Existând această amânare, am vrut să le explic colegilor cum văd eu lucrurile şi dacă se ajunge până pe data de 21 (martie - n.r.) la aceeaşi unică candidatură să ştie modul meu de abordare. Mi se pare un lucru corect faţă de colegi, să nu fie luaţi prin surprindere de abordarea mea sau de cum văd eu lucrurile”, a adăugat Ciolacu.