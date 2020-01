Marcel Ciolacu anunță depunerea moțiunii de cenzură și constituirea unei noi majorități care să propună un premier din afara PSD

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat la conferința de alegeri de la PSD Olt, imediat după anunțul lui Ludovic Orban privind angajarea răspunderii pe alegerea primarilor în două tururui, că PSD va depune o moțiune de cenzură, însă nu se va ajunge la alegeri anticipate. Ciolacu susține că PSD este pregătit să formeze o nouă majoritate care să propună un premier din afara partidului, după demiterea actualului Guvern.

„O să depunem o moțiune de cenzură împreună cu primii parteneri, cu grupul UDMR, și vă spun că va trece această moțiune de cenzură. Nu avem alt obiectiv decât să treacă această moțiune.

Nu vom intra în anticipate. Vom demonstra că avem capacitatea de a crea o nouă majoritate parlamentară. O singură condiție avem: să nu ne cereți să promovăm un membru de partid în funcția de prim-ministru. Vom căuta ca propunerea noastră să fie alta decât un membru de partid din interiorul PSD”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ludovic Orban a anunțat în debutul ședinței de guvern de joi că Guvernul își va asuma răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. Demersul premierului este și primul pas spre alegerile anticipate.

„PNL susține alegerea primarilor cu jumătate plus unu dintre cetățenii care își exprimă votul. În urmă cu doi ani am inițiat un proiect de lege de conferire a unei legitimități a acestor primari prin impunerea obligației ca primarul să fie ales cu 50%+1. Acest proiect a fost parcat neregulamentar de BPuri la o defunctă comisie pentru a împiedica adoptarea proiectului de către plenul camerei deputaților. Ca atare, stimați colegi, am luat decizia de a ne angaja răspunderea în fața Parlamentului pe alegerea primarilor în două tururui”, a declarat Orban.

Editor: Robert Kiss