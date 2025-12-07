Live TV

Marcel Ciolacu a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău cu peste 50% dintre voturi: „Va veni o perioadă plină de provocări”

Data actualizării: Data publicării:
FED PSD BUZAU 071225 R11_169564
Marcel Ciolacu, după votul de duminică, pentru postul de președinte al Consiliului Județean Buzău. Foto: Inquam Photo

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, la postul de președinte al Consiliului Județean Buzău, are peste 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 82% dintre procesele verbale din judeţul Buzău.

Ciolacu a adunat 52,12% dintre voturi, până în acest moment fiind centralizate 82,74% dintre procesele verbale.

Marcel Ciolacu a declarat că va continua să facă parteneriate cu mai multe UAT-uri, cu mai multe primării, pentru o viziune echitabilă pentru județul Buzău. El a mulțumit primarului orașului Buzău, Constantin Toma, colegilor din secțiile de vot, dar și buzoienilor care l-au votat, pentru rezultatul de duminică.

„Le mulțumesc colegilor din secțiilor de vot, îi mulțumesc primarului Constantin Toma și celor ce m-au votat. Va veni o perioadă plină de provocări, voi ține foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit și mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicu Sărat, pentru că există o problemă în Râmnicu Sărat și, de asemeni, voi continua să fac parteneriate, de această dată, cu mai multe primării pentru viziune și dezvoltare echitabilă în interiorul județului Buzău. Mulțumesc buzăienilor pentru votul acordat, un vot care, din acest moment, mă și bucură”, a spus Ciolacu. 

Candidatul PSD este urmat de cel al AUR, care este și el urmat de candidatul susținut de USR și PNL.

Marcel Ciolacu este fost premier și fost lider al PSD.

Prezenţa la vot în judeţul Buzău a fost, la alegerile de duminică, puţin peste 24%, amintește News.ro.

S-au prezentat la urne, în total, 87.638 persoane, dintre care 1.845 au votat cu urna mobilă.

La alegerile de duminică s-a votat pentru primarul general al Capitalei, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru alegerea a 12 primari în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi comunele Remetea (judeţul Bihor), Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), Marga (judeţul Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (judeţul Constanţa), Şieu şi Poienile de sub Munte (judeţul Maramureş), Sopot (judeţul Dolj), Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), Vânători (judeţul Iaşi) şi Cârţa (judeţul Sibiu).

 

