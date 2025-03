Marcel Ciolacu: Categoric că va exista o remaniere a Guvernului

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că în perioada următoare va exista o remaniere guvernamentală, iar miniştrii vor fi monitorizaţi săptămânal cu privire la activitatea lor.

Ciolacu a fost întrebat, la Antena 3, dacă după alegerile prezidenţiale are în vedere o remaniere care să privească miniştri care nu ţin pasul în direcţia pe care merge Guvernul cu reducerea cheltuielilor şi cu restructurările din interiorul ministerelor.

„Categoric că va exista o remaniere. Sunt ferm convins. Acum suntem într-un plin ciclu de renegociere. Vor veni cu memorandumuri, deja au venit, în Guvern, prin care îşi asumă fiecare progres săptămânal. Nu mai vorbesc de progres lunar. Va fi o monitorizare în interiorul Guvernului cu un progres săptămânal. Ministrul Sănătăţii trebuie să facă politica în sănătate. Ministrul Educaţiei trebuie să facă politica în educaţie. Fiindcă tot vorbeam de bugetari, 60-65% îi reprezintă cei din educaţie şi cei din sănătate din sistemul bugetar, atât central, cât şi local”, a spus premierul Ciolacu.

El s-a referit şi la faptul că în Germania a funcţionat o mare coaliţie timp de 17 ani, notează Agerpres.

„16 ani a fost acelaşi ministru în Germania la Transporturi. Noi în 10 ani, sub domnia domnului Iohannis, am schimbat 10 prim-miniştri. De ce am avut această politică? Eu văd ce s-a întâmplat la Transporturi de când există stabilitate în ceea ce priveşte ministrul. Cumva, tot timpul când avem un plan, că vii la serviciu ca om politic şi trebuie în mintea ta să ştii foarte clar că s-ar putea să fie ultima zi, fiindcă ocupi o funcţie politică, ăsta e un lucru cât se poate de corect”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Editor : Liviu Cojan