Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate

Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.

„Dacă PSD-ul iese din acest guvern, în acel moment ne ducem către alegeri anticipate. Pentru că PSD-ul, dacă iese, presupun că nu va vota un guvern minoritar”, a spus Ciolacu la Antena 3. „Eu nu îndemn pe nimeni să iasă la guvernare, nici PSD-ul. Nu știu dacă aș fi chemat la partid să votez, cum aș vota. Nu știu, om vedea în momentul respectiv. Dacă orice cale de dialog se închide, aș vota pentru ieșirea de la guvernare”, a mai explicat fostul premier.

Fostul premier nu a ezitat, încă o dată, să arunce vina pentru situația economică actuală asupra lui Ilie Bolojan. „Românii trăiesc mai rău. E a șasea lună de declin la consum. Ai tăiat 12 miliarde la investiții. Spune-mi și mie: cu ce înlocuiești?”, a spus Ciolacu. „Se duce țara în cap, se duc și partidele în cap”.

