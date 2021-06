Ciolacu compară moțiunea de cenzură cu meciul Franța-Elveția și pe Cîțu cu Mbappe „ratangiul de serviciu”: „Nimeni nu ne dă șanse”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a fost prezent, luni seară, pe Arena Națională, la meciul Franța-Elveția, cu o zi înaintea moțiunii de cenzură prin care social democrații vor să demită Guvernul Cîțu. Meciul în care Elveția a eliminat Franța de la Euro 2020 l-a inspirat pe liderul PSD, care anunță că social democrații se vor „bate” până la ultimul vot.

„Aseară, alături de alte zeci de mii de spectatori, am văzut ce înseamnă să lupți până în ultima clipă. Să fii epuizat, dar să crezi până la capăt în șansa ta. Ca și Elveției, nimeni nu ne dă șanse azi la moțiunea de cenzură. Dar ne vom bate până la ultimul vot. Evident, contăm și pe ratangiul de serviciu Cîțu. Hai că se poate! Barna a zis că vor vota împotrivă”, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Parlamentarii dezbat și votează, marți, moțiunea de cenzură depusă de PSD. Moțiunea intitulată „România EȘUATĂ. Recordul ”fantastic” al Guvernului Cîțu” inițiată de 156 de deputați și senatori va fi dezbătută începând cu ora 14:00, iar votul va fi secret, cu bile.

Potrivit ultimelor calcule, dacă toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți și ar vota moțiunea, aceasta ar fi respinsă. În acest moment, PSD și AUR reușesc să strângă cel mult 204 voturi, cu 30 mai puțin decât majoritatea necesară pentru adoptarea moțiunii.

Fără voturi din tabăra puterii, moțiunea nu are nicio șansă să treacă, lucru recunoscut, luni, și de președintele PSD Marcel Ciolacu.

„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.

Parlamentarii coaliției vor participa la votul moțiunii, însă vor rămâne în bănci.

