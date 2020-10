Marcel Ciolacu: Consider inoportună prezenţa lui Mitică Dragomir pe lista consilierilor generali. Cine va lua decizia

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră „inoportună” prezența lui Dumitru Dragomir pe lista de consilieri municipali, dar spune că filiala PSD Sector 3 trebuie să ia o decizie în privința lui.

„Am avut o discuție separată cu președintele filalei Sector 3, deoarece al luat act de declarațiile publice ale domnului Mitică Dragomir și am cerut organizației Sectorului 3 să analizeze de urgență situația, astfel încât până la validare să am o decizie a organizației dacă dl Mitică Dragomir va fi sau nu validat ca și consilier general al Capitalei”, a spus Ciolacu.

El adăugat că Gabriela Firea a asistat la această discuție.

„Eu mi-am expus punctul de vedere, acum urmează decizia colegilor mei de la Sectorul 3. Nu aș dori să intru în detalii nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul. Eu consider că e inoportună prezența lui pe lista de consilieri generali”, a adăugat el, răspunzând la întrebările jurnaliștilor.

Dragomir spunea ieri că nu renunță la mandatul de consilier general al PMB.

„Voi fi consilier general. Am dat cazier, am competat tot ce trebuie, am făcut şedinţa... Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul”, a spus el.

„Am înțeles că dl Roman a renunțat, dl Pancu, dl Cornel Dinu”, a mai spus Ciolacu.

Gabriela Firea a sus că Petre Roman, Cornel Dinu, Daniel Pancu şi Sorin Ilieşiu au anunțat-o că se retrag de pe lista de consilieri generali, după ce ea a pierdut alegerile pentru un nou mandat.

Surse din conducerea PSD spuneau ieri pentru Digi24.ro că propunerile controversate de pe lista PSD pentru Consiliul General al Municipiului București vor fi retrase. Printre cei propuși de Gabriela Firea pe lista CGMB, forțați să renunțe la mandatul câștigat pe 27 septembrie sunt fostul premier Petre Roman și Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. De asemenea, de pe lista va fi retras și fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, Anghel Iordnăescu. Fostul fotbalist Daniel Pancu și antrenorul Cornel Dinu renunță și ei la mandatul de consilier general.

