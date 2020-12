Marcel Ciolacu, despre discuția cu George Simion (AUR): Ne-am contactat unul pe altul

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, că nu s-a întâlnit personal cu George Simion, copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), ci că au vorbit la telefon, dar "nimic politic".

"Personal, nu am avut nicio întâlnire cu George Simion. Am vorbit telefonic.

Am avut o discuție cu un viitor coleg din Parlament, despre cum funcționează Parlamentul. Majoritatea, dacă nu toți viitorii parlamentari AUR sunt la primul mandat", a spus Ciolacu.

Liderul PSD a evitat să dea detalii despre această discuție și dacă a fost el cel care l-a contactat primul pe Simion sau invers.

"Ne-am contactat unul pe altul. Am făcut rost de telefoanele unuia și al celuilalt. Nu are nicio relevanță cine l-a contactat primul pe celălalt.

Nu am discutat politic nimic cu George Simion", a afirmat liderul PSD.

George Simion, copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat duminică, la o întâlnire cu membri şi simpatizanţi ai partidului la Craiova, că AUR nu va face alianţă sau coaliţie „nici cu stânga, nici cu dreapta”.

O întâlnire între Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, și George Simion a avut loc vineri, în jurul prânzului, la o adresă din Primăverii, acolo unde se află și sediul IRES, institut coordonat de Dîncu, potrivit informațiilor Gândul.ro. În fotografiile prezentate de publicație apare și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

"Nu are legătură cu consultările. Am vorbit despre un studiu IRES în care am pus întrebări despre AUR. Nu am vorbit despre susținere pentru că nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la modernizarea structurii si brandului PSD în coaliție cu AUR. Ar fi un sacrificiu inutil dacă nici măcar nu poți face o coaliție de guvernare. Îl cunoscusem mai demult pe Simion, când era student", a declarat Vasile Dîncu, pentru Digi24.ro.

De asemenea, președintele Consiliului Național al PSD a susținut că la întâlnirea cu George Simion nu a participat și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

