Marcel Ciolacu, despre discuțiile cu Donald Trump: „I-am spus că e singurul care poate aduce pacea în Ucraina”

Marcel Ciolacu a dezvăluit din cele două discuții pe care le-a avut cu Donald Trump, în perioada când acesta era președinte ales al SUA, înainte să își înceapă cel de-al doilea mandat la Casa Albă. „I-am spus că este singura persoană care poate aduce pacea în Ucraina”, a precizat premierul. El a subliniat că nu există riscul ca SUA să își retragă trupele din România.

„Și în prima conversație pe care am avut-o eu cu președintele Trump și în cea comună cu premierul Orban. Urma să depună jurământul. Sunt ferm convins că în perioada următoare vom începe comunicarea. Era foarte îngrijorat de ceea ce se petrecea în acel moment în Ucraina. Și cred că n-o să deranjez în niciun fel diplomatic, foarte îngrijorat de numărul de oameni care mor săptămânal în Ucraina. Eu i-am spus: «Trump este singura persoană care poate aduce pacea în Ucraina». Restul sunt detalii, cum, cum se poziționează, cum se negociază, nu mai este treaba mea. Cred că cu toții ne dorim ca în Ucraina să fie o pace durabilă. Mor în jur de 4.000 de oameni săptămânal. E totuși într-un conflict într-o perioadă de așa zisă liniște. Acest lucru nu mai poate să continue. Deja continuă de trei ani. Nimeni nu câștigă nimic: am avut crize energetice, criză economică, se caută tot felul de alte rute. Pentru ce?”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară la Antena 3 CNN.

Ciolacu: Nu e o ruptură instituțională între România și SUA. Nu există riscul să își retragă trupele din țara noastră

Premierul Ciolacu a mai spus că nu există nicio ruptură instituțională între România și Statele Unite și nu există niciun pericol ca trupele americane să se retragă pe pe teritoriul României.

„Nu există pentru că în afară de România și Polonia niciun alt stat din zonă, aici e zona de conflict, noi avem cea mai lungă zonă de conflict, aici e Marea Neagră, Marea Neagră e determinantă în acest context. Singurele state care au logistica pe care o pot pune la punct pentru a primi forțe din SUA sunt România și Polonia. Lucrul acesta e evident și pentru Administrația Trump”, a completat liderul PSD.

„Mie îmi pare rău că suntem într-un context electoral și îmi pare bine că nu mai sunt angrenat și pot să vorbesc deschis: e o tâmpenie tipic românească să ataci America, un parteneriat atât de stabil și solid ca cel pe care îl avem cu SUA să îl punem sub semnul întrebării pentru că nu ne convine nouă o anumită abordare, că nu ne convine nouă că au oprit robinetul a milioane de dolari care intrau culmea ca să influențeze politica internă a anumitor state”, a continuat Ciolacu.

Acesta a mai spus că îi dă dreptate președintelui Donald Trump că a luat decizia opririi unor finanțări ale SUA pentru alte state.

„Trebuia să se oprească la un moment dat. Trebuie să ne apărăm fiecare. Suntem o democrație consolidată, a fost o etapă pe care a depășit-o”, a conchis șeful Executivului.

