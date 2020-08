Marcel Ciolacu: Dl. Rădulescu mi-a scris că are splina și ficatul un pic mărite. Cătălin Rădulescu: Am vărsat sânge

Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara că deputatul Cătălin Rădulescu i-a scris și i-a spus că are splina și ficatul „un pic mărite”, însă parlamentarul PSD, unul dintre cei cinci care au absentat la moțiunea de cenzură, a explicat ulterior la Digi24 că a tușit cu sânge și s-a prezentat la spital, fiind îngrijorat, mai ales că este medic.

PSD nu a putut întruni, luni, cvorumul necesar pentru votarea moțiunii de cenzură. De la PSD au lipsit cinci parlamentari: Carmen Dan, Cătălin Rădulescu, Adrian Todor, Dan Ciocan și Roxana Pațurcă.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat excluderea din partid a „îmbolnăviților”, decizie pe care a confirmat-o, luni seara, la Antena 3. El a spus că marți va avea loc un Comitet Politic Național al PSD și toți cei cinci vor fi excluși.

De altfel, deputatul Dan Ciocan a fost exclus deja, luni seara, de organizația locală PSD Caracal.

În ceea ce o privește pe Roxana Pațurcă, Marcel Ciolacu a spus că este soția unui primar PNL, o „familie transpartinică”.

Cătălin Rădulescu a trimis presei documente medicale din care reiese că s-a prezentat la medic luni, la ora 14:30, adică la ora când trebuia să înceapă în Parlament procedura pentru votul moțiunii de cenzură depuse de PSD. „Probabil că știți că sunt medic, nu sunt nici vânzători de cârnați, ca unii dintre colegii mei, nici conducători de baruri, ca alții și te prezinți la un spital la camera de gardă (tușește ușor) atunci când ești bolnav, când simți că ai probleme, nu când vrei sau când nu vrei. Eu nu i-am pus să pună moțiunea în ziua în care poate un om să se îmbolnăvească, a fost decizia lor să pună moțiunea în ziua de astăzi. Eu ieri am anunțat că nu mă simt bine, am avut niște discuții cu acest lider Simonis (Alfred Simonis, liderul deputaților PSD - n.r.) și ulterior l-am și anunțat că am tușit foarte tare și am vărsat sânge, am tușit sânge, ceea ce m-a făcut să mă sperii, după care i-am anunțat că probabil n-o să am cum să vin, pentru că așa a hotărât și familia mea, să mă duc să mă internez și să văd ce am la plămâni. Am venit astăzi (la spital - n.r.), că am venit de la Pitești, eu nu stau în București ca alții, am venit când mi s-a programat să vin, m-am dus la un spital la care puteam să mă duc, prin colegii mei, să fac radiografie pulmonară, EKG, analize. Am plecat la ora 19.30 din spital. Eu nu mă duc în Parlamentul României ca să mor sau să-mi las familia pe drumuri, pentru că vrea Simonis sau Ciolacu”, a declarat Cătălin Rădulescu, luni seara, la Digi24.

Cătălin Rădulescu: Alfred Simonis, un mincinos ordinar!

Tot la Digi24, Alfred Simonis declarase ceva mai devreme că deputatul Cătălin Rădulescu i-a spus personal că a fost contactat de cei de la PNL pentru a-i cere să nu se prezinte la moțiunea de cenzură. „Dacă v-a spus asta, e un mincinos ordinar! Încearcă să vă manipuleze, să vă mintă! Acum trei-patru zile, i-am spus nu numai lui Alfred Simonis, ci și lui Grindeanu, și lui Ciolacu că suntem sunați de către anumite persoane din Partidul Liberal, colegi, și eu personal am fost invitat la o cafea. Nu m-am dus la niciun fel de cafea, niciunde, nici nu eram în București, nu aveam cum să mă duc. Acest lucru nu are legătură cu faptul că eu, astăzi, fiind bolnav, n-am putut să mă duc, o singură dată în opt ani de zile, în Parlamentul României. Faptul că ei, în momentul de față, din cauză că au avut un eșec, că n-au știut să se organizeze, vor să excludă oameni bolnavi sau oameni care sunt izolați, fiind contacți ai unor persoane bolnave, este numai problema lor și asta o să li se întoarcă împotriva lor”, a spus Cătălin Rădulescu la Digi24.

În opinia deputatului, PSD nu trebuia să facă moțiunea acum, ci în urmă cu patru-cinci luni. „Sunt în politică de 25 de ani, n-am văzut asemenea mișcări haotice cum se întâmplă acum în partidul nostru și după aceea vinovații sunt bolnavii! Să-și asume eșecurile cei care conduc acest partid!”, a cerut Cătălin Rădulescu.

Editor: Luana Păvălucă