Marcel Ciolacu îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat”

Fostul premier şi preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că „a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, acuzându-l că, în mod eronat, vorbeşte despre „dezastrul” în care se află România şi că a fost evitată o incapacitate de plată. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, iar în economie „totul este blocat”. Marcel Ciolacu a afirmat că, dacă pe vremea când el conducea Guvernul, motorina ar fi ajuns la 8 lei şi inflaţia la 10%, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.

„Marea problemă este că, după ce s-a făcut acest schimb de prim-miniştri, s-a căutat un salvator. S-a cautat un vinovat de serviciu, adică eu. Eu fiind după cinci prim-miniştri PNL, după ce România a avut cele mai mari investiţii din istorie postdecembristă, de 120 de miliarde, după ce, în sfârşit, Moldova are o autostrada funcţională... S-a căutat un salvator care a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena 3, potrivit news.ro.

Întrebat dacă se referă la premierul Ilie Bolojan, Ciolacu a răspuns: „Exact la dânsul mă refer. Atât timp cât ieşi continuu la televizor şi spui «dezastru», anunţi dezastrul, atât timp cat îngheţi, blochezi toate investiţiile(...)... Problema României, cea mai gravă, nu este deficitul bugetar. Problema cea mai gravă a României este deficitul comercial. De aceea, din buget trebuie să întorci în sectoarele unde se importă cel mai mult - de exemplu, cel alimentar. Toate programele şi toate ajutoarele de stat, IMM, totul este blocat, absolut totul, în acest moment, în România”.

Marcel Ciolacu s-a referit şi la faptul că motorina a ajuns la 8 lei, iar inflaţia la 10% şi a apreciat că, dacă aceste cifre ar fi fost atinse pe vremea când el conducea Guvernul, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.

„Confundăm reforma cu concedierile. Despre ce reformă vorbim?”, a mai declarat Ciolacu. El susţine că „singuri ne-am făcut rău”.

„De ce? Din dorinţa de a arăta cum salvezi tu România - «Uitaţi, domnule, în ce necaz eram şi cum am ieşit». Ne-am afundat: dintr-o criză bugetară, am ajuns în pragul unei crize economice şi al unei crize sociale", a mai afirmat fostul premier.

