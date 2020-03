Marcel Ciolacu îl atacă pe Florin Cîțu: Dacă ești incompetent, du-te acasă! Guvernările PSD au închis deficitul sub 3%

Președintele interimar al PSD l-a criticat la Digi24 pe Florin Cîțu. Atât din poziția de premier desemnat cât și aceea de ministru al Finanțelor. „Domnul Cîțu nu se ridică la nivelul de a fi o propunere serioasă de prim-ministru al României”, a spus Marcel Ciolacu. De asemenea, președintele PSD spune despre Cîțu că este „inconștient, incompetent” și îl acuză că a greșit și a dat înapoi două miliarde de euro evazioniștilor.

Marcel Ciolacu: Avem de-a face cu o propunere care, din punctul meu de vedere, neserioasă, în persoana domnului Cîțu. Domnul Cîțu nu se ridică la nivelul de a fi o propunere serioasă de prim-ministru al României. Din 25 de ordonanțe am înțeles că s-a uitat cea cu două miliarde de euro. S-au întors la evazioniști două miliarde de euro din cauza unei neglijențe de servici a domnului Cîțu. Dacă ar putea să dea niște explicații cu aceste lucru... Două miliarde de euro...

Este o lege (pentru pensii - n.red.) în Parlament și a avut în momentul acela o motivare economică. E simplu jocul. Domnul Cîțu ne explică că nu are bani. A venit cu un deficit foarte mare, suntem monitorizați... treaba e serioasă. Am invitat FMI-ul să ne controleze. Lucrurile astea nu s-au întâmplat nici sub guvernarea Victor Ponta, nici cele trei guvernări ale PSD. De fiecare dată am închis deficitul sub 3%.

Dacă tu nu mai ai venituri, nu ai capacitatea să-ți creezi venituri, nu colectezi TVA-ul, l-ai restituit fără să faci controale, dacă tu ești inconștient nu trebuie să plătesc eu mai scump traiul meu. Dacă ești inconștient du-te acasă!

Poate să fie serioasă o decizie să desemnezi prim-ministru pe domnul Cîțu, cu Al Capone? Care a ieșit în public și a zis de Al Capone și a sărit euro în aceeași noapte a ajuns la 4,8.

Domne, du-te acasă, ești incompetent, așa se numește.

