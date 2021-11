Marcel Ciolacu: În următoarele două zile voi spune clar dacă se poate creiona o coaliție cu PNL

Marcel Ciolacu a vorbit marți seara despre stadiul negocierilor dintre PSD și PNL. Liderul social-democrat spune că după discuțiile despre programul de guvernare, care nu vor dura mai mult de două zile, PSD va anunța dacă va intra într-un nou guvern alături de PNL. „Pot astăzi să vă spun cu certitudine, că după viitoarele două zile în care intrăm la discuții pe programul de guvernare, pe măsuri imediate, pe termen scurt și mediu, voi spune clar dacă se poate creiona o coaliție”,, a spus Ciolacu la România TV. „Dacă putem să găsim parteneri loiali, cinstiți și corecți mergem înainte. Nu-i găsim, ne vedem de treaba noastră”, a mai adăugat președintele PSD.

Întrebat dacă poate fi numit prim-ministru, Marcel Ciolacu a spus că încă nu s-a stabilit în PSD acest lucru, dar că „nu exclude nimic”. „N-am avut discuții despre cine va fi premier. Nu exclud nimic în viață și niciodată nu am fost radical. Nu am luat această decizie în partid, dar s-a discutat informal”.

„Mi-aș dori ca în această coaliție să luăm o hotărâre cât mai echilibrată și să încercăm să facem o construcție, astfel încât nimeni să nu fie păcălit. Dar, plecând de la ceea ce este normal să se plece – de la ponderile pe care ți le-au oferit românii (în Parlament – n.red.). Eu nu încerc să mă cramponez de nicio funcție și de nimic. Încerc să facem ceva funcțional. Toți știm cum a ieșit un guvern făcut din fes. Așa ne-a povestit Orban, că el a făcut un fes mare unde a băgat bilețele și fiecare județ a tras din fes... ce minister, ce secretar de stat... Am văzut la ce s-a ajuns...”, a spus acesta.

„Eu nu am avut o discuţie cu preşedintele României, nici formală, nici informală. Văzând că nu a urgentat consultările înţeleg că există acest accept de a colabora. PSD, PNL, UDMR şi minorităţile ne-am întâlnit azi şi am creionat un program cât se poate de rapid. Cred că s-a săturat România să mai aştepte. Mâine începem cu zona economică, vedem care sunt liniile pentru următorul buget de stat.

În acest moment este nevoie ca PSD-ul să se implice. Eu cel mai mult îmi doresc de la președintele României să îmi dea un semn, nu numai mie, întregii clase politice că respectăm cu toții Constituția și fiecare să ne respectăm atribuțiile constituționale pe care le avem. Îmi doresc o Românie normală”, a punctat Marcel Ciolacu.

„PNL finalizase un program de guvernare împreună cu UDMR. Eu nu pot accepta privatizarea trezoreriei. Trebuie să venim cu programe integrate. Am înţeles plafonarea preţurilor. Noi am găsit o formulă mai simplă. Haideţi să fim corecţi. Parlamentul îţi formează cadru legislativ. Noi în acest moment ne aflăm într-un haos executiv. Guvernul României nu are nicio eficienţă. Încercăm punctual să venim cu un program de guvernare pe termen scurt şi din martie să avem unul pe termen lung. Vrem mai întâi să ieşim din această iarnă”, a mai spus liderul PSD.

„T rebuie să vedem dacă programele de guvernare ale PNL și UDMR se pot uni cu programul de guvernare al PSD”

„Deci, în două zile PSD va da un răspuns foarte clar. Eu voi solicita o ședință la partid, în care le spun care este stadiul negocierilor”, a precizat social-democratul.

„Eu i-am criticat suficient (pe cei din PNL – nr.red.) și încercăm să venim să stabilizăm România. Dacă putem să găsim parteneri loiali, cinstiți și corecți mergem înainte. Nu-i găsim, ne vedem de treaba noastră, dar eu nu pot să refuz (venirea la guvernare – n.red.) când văd ce se întâmplă în România. Nu pot să-i îndemn pe colegii mei să stăm să ne uităm la sondajele de opinie. E un risc pe care ni-l asumăm, categoric. Suntem corecți, cinstiți și patrioți, facem acest lucru. Așteptăm același lucru și de la viitorii parteneri”, a mai spus Marcel Ciolacu.

