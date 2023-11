Marcel Ciolacu, la Congresul Asociației Partida Romilor „Pro-Europa”: Accesul la educație pentru romi este un imperativ

Premierul României, Marcel Ciolacu, a participat duminică la Congresul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”. Liderul PSD a ținut un discurs în care a spus că rezolvarea problemei sărăciei şi a accesului la educaţie pentru romi nu este doar o necesitate pentru comunitate, ci un imperativ pentru viitorul acestei ţări, transmite Agerpres.

Marcel Ciolacu și-a început discursul întrebând audiența, în limba romani, „Ce faceți fraților?” - „Socares prala?”.

„Vreau ca programul dumneavoastră, 'Romi pentru România', să fie parte integrantă a contractului social pe care statul român trebuie să îl aibă faţă de toţi cetăţenii săi. (...) sunteţi romi, dar în primul rând sunteţi români. Deci: fiţi uniţi, fiţi responsabili şi haideţi să punem împreună umărul ca să facem România aşa cum ne-o dorim!”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul a prezentat pe scurt măsurile luate recent de Guvern, calificându-le drept „draftul unui nou contract social pentru o Românie corectă” și subliniind că „Locul preşedintelui dumneavoastră este în Parlamentul României, fiindcă acolo se fac legile”.

„Tocmai am terminat o nouă lege a pensiilor care să facă dreptate la milioane de pensionari care aşteptau de ani de zile să le fie recalculate corect, de această dată, pensiile. Tocmai ce am crescut salariul minim şi vom continua să facem acest lucru şi la anul. Ceva nu foarte vesel: tocmai am eliminat nişte privilegii absurde pentru unii dintre angajaţii din sistemul public. Tocmai ce am luat nişte măsuri pentru a aduce mai multă echitate fiscală între companii. Dar, cel mai important - şi sper să o ducem până la capăt - am oprit risipa din banii publici. Pe scurt, dacă pui cap la cap toate aceste lucruri, vorbim de fapt despre draftul unui nou contract social, pentru o Românie corectă, pentru toţi cei care muncesc, pentru toţi cei care îşi plătesc taxele onest, pentru familiile cu copii dar şi pentru pensionarii care au construit ţara asta şi pe care noi trebuie să o ducem împreună mai departe. Cred într-o Românie ordonată şi, de ce nu, şi coordonată şi da, acest gen de politici sunt bune pentru România. Pentru orice român, indiferent de etnie, această perspectivă pozitivă fără diferenţe între noi, trebuie păstrată. Eu m-am săturat de distincţia noi şi voi (...) distincţie care, de cele mai multe ori, este făcută negativ pentru a găsit vinovaţi sau pentru a pasa responsabilitatea de la stat la societatea civilă, de la politicieni la comunităţi sau invers”; a spus Ciolacu în discursul ţinut la congresul romilor.

Primul ministru a vorbit şi despre programul romilor, „Romi pentru România”, spunând că doreşte ca acesta să fie „parte integrantă a contractului social pe care statul român trebuie să-l aibă faţă de toţi cetăţenii săi”.

Primul ministru a vorbit şi despre identitatea romă, arătând că a susţinut personal iniţiativa înfiinţării unui muzeu naţional al culturii rome. El a spus că în şcoli va exista, curând o disciplină opţională de istorie a romilor.

„Dacă-mi permiteţi, e timpul să vă cer şi eu ceva: vreau ca, împreună cu voi şi cu toţi cei din sală, să schimbăm ceva extrem de important: statutul femeii rome. În unele comunităţi este mare nevoie de acest lucru. Toată societatea românească are multe de îmbunătăţit aici, aşa că vă rog să nu o luaţi ca pe o critică neprietenoasă, e o propunere extrem de serioasă şi un angajament comun pentru a găsi soluţii la o problemă comună. Sunt convins că vom reuşi, aşa cum am reuşit în ultima perioadă să dăm şi o dimensiune externă temelor legate de romi”, a afirmat Marcel Ciolacu în discursul susţinut duminică în faţa a mii de participanţi la congresul reprezentanţilor comunităţilor rome din România.

Primul ministru a vorbit, în acest context, despre demersurile făcute de România pe tema mediatorilor şcolari pentru etnia romă, demersuri date drept exemplu de bună practică într-un raport al Departamentului de stat al SUA.

El a evidenţiat că „mai toate deciziile bune pentru romi” au fost adoptate în timpul guvernărilor PSD.

„Avem în Guvern secretari şi subsecretari de stat romi, consilieri în prefecturi, câţiva primari, dar şi sute de consilieri locali romi, aleşi pe listele PSD. Eu vă propun astăzi să avem mai mulţi în toată ţara, dar în acelaşi timp vă spun că trebuie să apărăm şi ceea ce avem, pentru că mesajele populiste şi mincinoase bântuie ca nişte stafii prin diverse comunităţi. V-au minţit că facem legi ca să furăm copii şi vedeţi bine că nu s-a întâmplat. Au o nouă minciună şi o nouă provocare, cea cu cash-ul. E cineva de aici care nu are cash la el?”, i-a întrebat Marcel Ciolacu pe participanţii la congres.

Congresul Reprezentanţilor Comunităţilor de Romi din România a reunit, duminică, la Sala Palatului din Capitală, peste 4.000 de delegaţi din 400 de comunităţi rome din ţara noastră.

Delegaţii romi au venit din toată ţara cu autocare, iar majoritatea au purtat şepci albe, dar şi steagurile albe ale Partidei Romilor „Pro-Europa”.

La congres au participat, printre invitaţii politici, premierul Marcel Ciolacu, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, preşedintele PUSL, Cristian Popescu Piedone, liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament, Varujan Pambuccian.

Editor : M.I.