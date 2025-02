Marcel Ciolacu: Nu îi cer demisia președintelui Klaus Iohannis pentru că „nu mă interesează”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că „este de bonton” să se ceară demisia preşedintelui Klaus Iohannis, dar că nu va face acest lucru, pentru că nu îl interesează.

Ciolacu a fost întrebat într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului, dacă ar fi oportună acum demisia preşedintelui Klaus Iohannis, având în vedere că mai mulţi social-democraţi şi liberali susţin că o astfel de demisie ar fi „o supapă socială”.

„Nu eu influenţez demisia preşedintelui, nu eu îi cer. Când îi ceream eu demisia, nu mă dădeaţi la televizor. Acum înţeleg că e de bonton să cerem demisia preşedintelui. Nu o cer pentru că nici nu mă interesează”, a spus Marcel Ciolacu.

El a adăugat că demisia preşedintelui e o temă falsă.

„Dar cine îl susţine? Eu nu l-am votat pe Iohannis niciodată. Eu sunt de vină că Iohannis nu îşi dă demisia? Iarăşi e o temă falsă. (...) România este într-un pericol real. Eu am trăit şi în comunism, am ştiut şi cum e cu fosta securitate, am trăit şi cu un preşedinte care împărţea dreptatea prin justiţie. Părerea mea e că drumul României trebuie să fie înainte. Nu contează nici candidatura lui Victor Ponta, nici dacă preşedintele pe care l-au ales românii îşi dă demisia cu două luni mai devreme, cu supape sociale. Lupta electorală se duce alături de români. Toţi liderii politici trebuie să se implice la toate cele patru entităţi care îl susţin pe Crin Antonescu, să meargă alături de oameni şi să explice de ce domnul Antonescu este candidatul potrivit. Eu cred că asta este cel mai important”, a afirmat Ciolacu.

Ciolacu a mai spus că faptul că Iohannis rămâne la Cotroceni nu îi afectează şansele lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale, pentru că acesta din urmă „a fost şi este unul dintre cei mai mari critici ai actualului preşedinte”.

Crin Antonescu a fost validat, duminică, cu 5.484 de voturi pentru, 18 împotrivă şi 14 abţineri candidatul la alegerile prezidenţiale din partea PSD.

