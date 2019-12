Marcel Ciolacu, revoluționar de Buzău: „Nu-mi faceți o vină că nu am murit la Revoluție!”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, are încă din anii 90 certificat de „luptător remarcat pentru fapte deosebite”. El a declarat luni că nu a primit nici un ban de la statul român în baza acestui certificat.

Jurnaliștii de la Recorder scriu însă că Marcel Ciolacu ar fi primit în baza titlului de revoluționar și un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Săpoca, pe care ulterior l-a vândut. Iar la începutul acestui an, ar fi depus cerere pentru a obține și titlul de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române”. Acesta vine la pachet cu o indemnizație lunară de 2.000 de lei.

Întrebat, luni, de jurnaliști despre toate acestea, Marcel Ciolacu a declarat:

„Eu, în municipiul Buzău, am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău, sunt, mi se pare, doar 52 de membri. Am și în statut, am și spus, suntem cei care am apărat și am acționat în raza Palatului Comunal al municipiului.

N-am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să-mi fie și rușine.

Nu am solicitat niciodată nicio indemnizație pentru acest lucru de la statul român.

Mă consider îndreptățit să las copilului meu, să arate și el la nepoți că bunicul lor sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această țară.

Nu sunt apărut în niciun decret.

Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție. N-am cerut niciun ban statului român pentru faptul că am fost la Revoluție, dar nu mă faceți vinovat de lucrul acesta, pentru că nu vă permit”, le-a spus Marcel Ciolacu jurnaliștilor.

