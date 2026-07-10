Marcel Ciolacu și Dragoș Pîslaru se ceartă, pe Facebook, pe banii din PNRR și reformele întârziate

Fostul premier Marcel Ciolacu îi acuză pe Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru de „crimă cu premeditare” din cauza întârzierilor din PNRR și riscul de a pierde miliarde de euro. În replică, actualul ministru interimar al Fondurilor Europene susține că fostul Guvern a întârziat reformele și că Marcel Ciolacu „doar a tras de timp”.

„Bolojan și Pâslaru sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR!

Guvernul interimar a întârziat nepermis de mult trimiterea celor 7 proiecte esențiale din PNRR la Parlament. Acum Bolojan și gașca lui încearcă să mute toată responsabilitatea către Legislativ. Asta după ce, cinic și aberant, a făcut inventarul legilor pe Facebook, dar nu le a trimis nici acum la Parlament”, a scris Ciolacu, vineri, pe Facebook.

Fostul premier susține că deși știa că începe vacanța parlamentară, Ilie Bolojan nu a acționat și a amânat legea salarizării, jalon în PNRR.

„Nici astăzi nu știm care este ultima variantă a acestei legi. Nimeni din Guvern nu răspunde la întrebarea simplă: de când trebuiau făcute aceste legi? Răspunsul îl știm cu toții: de prea mult timp!”, a mai scris Ciolacu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, i-a răspuns tot pe Facebook și l-a acuzat că, de fapt, fostul Executiv este cel care a întârziat proiectele din PNRR.

„Asta e crima de care suntem vinovați, în opinia domnului Ciolacu: faptul că aducem parlamentarii la muncă.

În postarea sa de ChatGPT, mai acuză domnul Ciolacu că Guvernul Bolojan întârzie legea salarizării. Este, vă mărturisesc, absolut savuros. Ce am râs cu domnul Marcel Ciolacu pe vremea când era premier, dar ce râdem acum, de când s-a retras la odihnă, la Buzău”, a scris Pîslaru.

Acesta susține că legea salarizării trebuia să fie gata din 2022, iar de atunci și până acum Ministerul Muncii a fost condus de PSD.

„Tot ce au făcut a fost să tragă de timp 5 ani de zile ca să fugă de răspunderea asta în fața cetățenilor. Și, la final, când ați fugit și de la guvernare, domnule Ciolacu, PSD a mai lansat o altă petardă specifică, aruncând „pe surse” o variantă a legii neasumată de absolut nimeni.

Trebuie, cu adevărat, să ai o coloană vertebrală foarte flexibilă ca tocmai tu, de la PSD, să vii în spațiul public cu subiectul legii salarizării pe care tot tu, PSD, l-ai avut pe mână în toți acești ani”, a mai transmis ministrul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.