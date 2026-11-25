Fostul preşedinte al PSD Marcel Ciolacu, actualmente preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, miercuri, că ar fi început altfel reforma administrativ-teritorială, aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

„Sunt preşedintele Consiliului Judeţean, nu mai sunt un decident naţional, dar aş fi pornit altfel reforma, aş fi pornit-o cu serviciile-suport care deservesc UAT-urile. Ar fi fost mult mai simplu şi mult mai uşor de pus în practică”, a declarat, miercuri, preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu.

Ciolacu s-a referit la urbanism ca exemplu de serviciu-suport. După modificarea Legii urbanismului, Consiliul Judeţean, împreună cu ACoR, a preluat emiterea certificatelor de urbanism pentru primăriile care nu mai au acest drept.

El a recunoscut că proiectul Guvernului are „o viziune mult mai largă şi de durată”, dar a avertizat că o astfel de viziune devine vulnerabilă în timp.

„Nu facem politică în România numai în anii electorali, facem politică non-stop. Un astfel de proiect trebuie dezbătut, nu poţi să iei deciziile din birou”, a adăugat Ciolacu.

Joi, la Buzău, va avea loc o întâlnire informală despre reforma administrativă la care vor participa prefectul, vicepreşedinţii CJ şi parlamentari buzoieni. Ciolacu a anunţat că este aşteptat şi ministrul Dezvoltării.

Potrivit preşedintelui CJ Buzău, există comune care vor să fuzioneze voluntar.

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă care vizează comasarea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale şi instituirea unor măsuri de sprijin în acest sens a fost pus, vineri, în consultare publică, ministrul Dezvoltării Alexandru Stoica precizând că decizia finală va fi luată de cetăţeni, prin referendum, iar statul pune la dispoziţie 4 miliarde de lei pentru investiţii şi reduce la jumătate impozitul pe locuinţe şi terenuri timp de 5 ani.

El a precizat că, în prezent, 429 de comune au cel mult 1.500 de locuitori şi depind în proporţie de peste 80% de banii de la bugetul de stat.

Calendarul prevede ca, la alegerile locale din 2028, noile comune să îşi aleagă primarii şi consiliile locale, iar, începând cu 1 ianuarie 2029, cetăţenii să beneficieze de reducerea la jumătate a impozitelor.

Editor : Ș.R.