Marcel Ciolacu spune că le-a cerut parlamentarilor PSD să evite aglomerația, să nu se îmbolnăvească de COVID înainte de moțiune

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că sunt 160 de parlamentari social-democrați și independenți care au semnat și vor vota moțiunea de cenzură. El a adăugat că le-a cerut social-democraților să se ferească de zonele aglomerate, pentru a nu se infecta cu COVID-19 înaintea votului pe moțiune.

„Noi am depus o moțiune de cenzură care va fi marți în Parlament. PSD are cel mai mare grup din Parlamentul României, atât la Cameră, cât și la Senat – 157 de parlamentari. Mai sunt 3 independenți care au zis că și semnează, și votează. Suntem 160. Toți vom fi prezenți marți la vot și vom vota la vedere. Este exclus altceva”, a spus Ciolacu, la Realitatea Plus, potrivit Mediafax.

Ciolacu a mai spus că a vorbit cu colegii săi și le-a cerut să evite zonele aglomerate.

„Le-am scris colegilor mei și am vorbit cu ei, le-am scris și pe grupuri să evite, ținând cont de pandemie, întâlnirile publice cu mai multe persoane până în ziua de marți, ca să nu avem lipsuri din cauza COVID”, a mai spus președintele PSD.

PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu”, care urmează să fie votată marți.

