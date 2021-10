Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, după discuțiile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, că „se dorește o conturare din nou a unui guvern de dreapta”, dar că va purta discuții cu prim-ministrul desemnat, după ce președintele va lua o decizie. Șeful PSD a spus că formațiunea pe care o conduce va „discuta cu PNL când PNL își schimbă decizia că nu discută cu PSD”.

„Ieri, în Parlament, am spus foarte clar că jocul politic în România a ajuns mult prea departe. Mai mult decât atât am făcut un apel către toți liderii de partide politice cu reprezentare parlamentară, să ne strângem să găsim o soluție pentru prioritatea României, care este pandemia și să găsim o soluție politică. Mai mult, am spus că e cazul ca noi, oamenii politici, să facem pasul înapoi și să lăsăm specialiștii să-și dea cu părerea și să spună ce e mai bine de făcut în acest moment în care, ieri, au murit mai mulți români de Covid decât toate decesele adunate din UE.

Ținând cont de aceste lucruri, am fost la consultări însoțit, pe lângă secretarul general al partidului și prim-vicepreședintele partidului, de doi specialiști din zona sanitară, de Alexandru Rafila și de Adrian Streinu-Cercel. Mai mult de jumătate din discuțiile cu președintele României au fost în ce privește pandemia.

Decizia de nominalizare a premierului aparține președintelui. Rămân consecvent și cred că o soluție pentru România pe termen mediu, nu scurt, este un guvern cu largă susținere parlamentară. Din decizia PNL de a face altă desemnare decât domnul Cîțu, noi am înțeles foarte clar că se dorește o conturare, din nou, a unui guvern de dreapta. Știm cu toții că singura solicitare a USR a fost ca domnul Cîțu să nu fie prim-ministru. Vom vedea pe cine nominalizează președintele și pe urmă ce majorități se vor creiona în sensul de susținere al unui guvern”, a spus Ciolacu după discuția cu președintele Klaus Iohannis.

Întrebat dacă PSD va discuta cu PNL susținerea unui guvern minoritar format din PNL și UDMR, Ciolacu a răspuns:

„Eu cred că PNL nu are opțiuni pentru că are o decizie că nu discută cu PSD. Nu cred că liderii PNL încalcă statutul ca să vorbească cu noi. Nu a existat un dialog între PSD și PNL până în acest moment privind formarea unei majorități. Conform spiritului Constituției, PSD a câștigat alegerile și atunci PSD nu poate face parte dintr-un guvern cu largă majoritate fără să aibă premierul desemnat din partea PSD

În acest moment nu avem un candidat de prim-ministru desemnat, după ce vom avea un prim-ministru desemnat, vom avea un dialog pentru crearea unei majorități și vom vedea ce decizie vom lua. În acest moment nu există vreo decizie în vreun sens sau altul”.

Ciolacu a mai spus și că, deși consideră că alegerile anticipate sunt singura soluție de ieșire din criză, ele nu sunt o soluție plauzibilă din cauza situației pandemice extrem de grave în care se află România:

„Cred în continuare că alegerile anticipate sunt singura soluție de ieșire din criză, dar suntem conștienți și eu și dvs. și români că în acest moment nu se pot face alegeri anticipate, când avem peste 500 de decese”.

„Dacă își dorește președintele PNL să ne cheme la vreo discuție întâi să-și schimbe deciziile partidului de a nu avea discuții cu PSD. Conform Constituției și cutumelor, PSD nu poate să aibă o discuție decât cu prim-ministrul desemnat de către președinte. Ca să avem un dialog cu PNL, PNL trebuie să-și schimbe decizia că nu discută cu PSD. Vom avea o discuție cu domnul Ciucă, dacă el va fi premierul desemnat”, a mai spus Ciolacu.

Editor : Adrian Dumitru