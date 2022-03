Marcel Ciolacu: Sub nicio formă nu se va bloca PNRR. Anumite lucruri se vor optimiza în funcţie de necesităţile actuale

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a dat, miercuri, asigurări că Guvernul va îndeplini toate jaloanele din PNRR care au termen joi. Cu o zi înainte de termenul limită, Guvernul a îndeplinit doar 11 obiective din cele 24 obligatorii. Ciolacu a spus că au existat discuțiie între Executiv și comisarii europeni și a spus că „anumite lucruri se vor optimiza în funcţie de necesităţile şi provocările actuale”, amintind că în PNRR nu au fost alocați bani pentru agricultură și nici pentru Portul Constanța.

„Astăzi, am înţeles că ce aveau miniştrii PSD, am făcut o bifare cu dânşii, toate trec prin şedinţa de Guvern de astăzi şi vor fi îndeplinite toate jaloanele. Toate aceste jaloane vor fi îndeplinite, am avut această discuţie cu prim-ministrul. Deci, nu va fi o problemă de blocaj al PNRR-ului din neîndeplinirea jaloanelor. Sunt discuţii cu Comisia (Europeană) cu anumite jaloane ca să se vadă cum se încadrează. (...) Să nu devenim prizonieri ai «şanţului» nostru", a afirmat Marcel Ciolacu, la sediul central al PSD.

Potrivit acestuia, odată cu conflictul din Ucraina, „lumea se schimbă” şi provocările sunt cu totul altele, mult mai complexe, comparativ cu perioada în care a fost elaborat PNRR-ul.

„Există o disponibilitate şi vedeţi că vin foarte mulţi comisari europeni în România şi există comunicare cu Comisia Europeană. Nu vorbesc de reforme, reformele sunt de neatins în PNRR. Anumite lucruri se vor optimiza în funcţie de necesităţile şi provocările actuale. Vă reamintesc că, de exemplu, în zona de agricultură, nu a fost trimis niciun euro. Cea mai mare provocare pentru Europa şi pentru România, în viitor, este zona alimentară. Vă reamintesc că ieri am fost cu domnul Grindeanu în Portul Constanţa, care nu este prins cu niciun euro în PNRR. Cel mai important port la Marea Neagră este Portul Constanţa, poarta către vest a produselor este Portul Constanţa şi n-a fost prins cu nici un euro. Vă dau, aşa, nişte exemple de viziune a celor care au făcut acest PNRR", a explicat liderul PSD.

El a completat că se iau măsuri pentru a nu se pierde nici fonduri din exerciţiul 2016 - 2020.

„Nu se va bloca PNRR-ul, sub nicio formă. Deci, din cauza statului român, din cauza Guvernului, PNRR-ul nu se va bloca. Dar, dacă vrem să rămânem ficşi pe un şanţ, nu mai este actual, eu nu pot să am această abordare", a spus Ciolacu, reiterând că ar fi necesară "o anumită optimizare" a ceea ce este prevăzut în prezent.

Cu o zi înainte de termenul limită, Guvernul a îndeplinit doar 11 obiective din PNRR, din cele 24 obligatorii.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri sunt 5 puncte care au legătură cu jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește reformele din PNRR. Pe lângă acestea, două puncte sunt în întârziere la Ministerul Cercetării iar 6 sunt în lucru la ministere.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat la începutul ședinței că se vor face eforturi în perioada următoare pentru o mai bună sincronizare.

Editor : A.C.